https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582781039.html

В России за сутки выписали рекордное число пациентов после COVID-19

В России за сутки выписали рекордное число пациентов после COVID-19

За сутки в России выписаны рекордные 15 331 человек после COVID-19, за все время - 1 251 364, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T10:43

2020-11-03T10:43

2020-11-03T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

иркутская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны рекордные 15 331 человек после COVID-19, за все время - 1 251 364, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Предыдущий рекорд был зафиксирован 31 октября, когда были выписаны 14854 человек."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 331 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 251 364", - говорится в сообщении.В частности, 3647 человек выписаны в Москве, 488 - в Иркутской области, 484 - в Санкт-Петербурге.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

иркутская область

санкт-петербург

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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