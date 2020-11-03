https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582781039.html
В России за сутки выписали рекордное число пациентов после COVID-19
В России за сутки выписали рекордное число пациентов после COVID-19
За сутки в России выписаны рекордные 15 331 человек после COVID-19, за все время - 1 251 364, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:43
2020-11-03T10:43
2020-11-03T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
иркутская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны рекордные 15 331 человек после COVID-19, за все время - 1 251 364, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Предыдущий рекорд был зафиксирован 31 октября, когда были выписаны 14854 человек."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 331 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 251 364", - говорится в сообщении.В частности, 3647 человек выписаны в Москве, 488 - в Иркутской области, 484 - в Санкт-Петербурге.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, иркутская область, санкт-петербург