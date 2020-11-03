В России выявили 18 648 новых случаев заражения коронавирусом
10:42 03.11.2020 (обновлено: 13:12 03.11.2020)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. За сутки в России зафиксировали 18 648 новых случаев COVID-19; примерно у четверти заразившихся (4421 человека) нет симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Умерли 355 человек. Выздоровели рекордное число пациентов — 15 331.
На первом месте по числу выявленных больных — Москва (5150, на 354 меньше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (944), Подмосковье (567), Нижегородская (391), Архангельская (387), Ростовская (310) области.
Меньше всего пациентов с COVID-19 — на Чукотке (четыре), в Ненецком автономном округе (шесть) и в Чечне (14).
Вчера оперштаб сообщал о 18 257 зарегистрированных за сутки случаях. Темпы прироста составляют 1,1 процента.
Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 673 686 человек, из них более 28 тысяч погибли, свыше 1,25 миллиона вылечились.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 приближается к отметке в 46,9 миллиона, из них как минимум 1,2 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (9,2 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,26 миллиона) и Бразилия (5,55 миллиона). Россия остается на четвертой строчке, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию, Мексику и Перу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.