https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582780763.html

В России выявили 18 648 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 18 648 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировали 18 648 новых случаев COVID-19; примерно у четверти заразившихся (4421 человека) нет симптомов, сообщили в оперативном штабе по... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T10:42

2020-11-03T10:42

2020-11-03T13:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. За сутки в России зафиксировали 18 648 новых случаев COVID-19; примерно у четверти заразившихся (4421 человека) нет симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Умерли 355 человек. Выздоровели рекордное число пациентов — 15 331.На первом месте по числу выявленных больных — Москва (5150, на 354 меньше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (944), Подмосковье (567), Нижегородская (391), Архангельская (387), Ростовская (310) области. Меньше всего пациентов с COVID-19 — на Чукотке (четыре), в Ненецком автономном округе (шесть) и в Чечне (14).Вчера оперштаб сообщал о 18 257 зарегистрированных за сутки случаях. Темпы прироста составляют 1,1 процента.Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 673 686 человек, из них более 28 тысяч погибли, свыше 1,25 миллиона вылечились.По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 приближается к отметке в 46,9 миллиона, из них как минимум 1,2 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (9,2 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,26 миллиона) и Бразилия (5,55 миллиона). Россия остается на четвертой строчке, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию, Мексику и Перу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582593331.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество