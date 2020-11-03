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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582758938.html
Определен фактор, вдвое увеличивающий риск смерти от коронавируса
Определен фактор, вдвое увеличивающий риск смерти от коронавируса
Беременные женщины умирают от коронавируса чаще других женщин-пациентов, об этом свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T07:07
2020-11-03T07:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
российская академия наук
сша
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Беременные женщины умирают от коронавируса чаще других женщин-пациентов, об этом свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.Выводы основаны на статистике, собранной с 22 января по 3 октября.Как пишет The Washigton Post, из более чем 19 тысяч обследованных беременных женщин, больных COVID-19, умерли 33 пациентки, смертность в этой категории составила 0,2 процента. Среди небеременных женщин этот показатель оказался вдвое меньше.В CDC полагают, что повышенный риск может быть связан с физиологическими изменениями, которые происходят во время беременности, такими как учащение пульса и потребление кислорода, снижение емкости легких и сдвиги в иммунной системе организма.Ранее академик РАН и РАМН Владимир Серов заявил, что женщины, переболевшие COVID-19, должны пройти обследование перед планированием беременности. Профессор уточнил, что прежде всего обследование стоит пройти женщинам, у которых одышка не проходит через два месяца после выздоровления, поскольку во время беременности она будет становиться только сильнее.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200604/1572468358.html
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коронавирус covid-19, российская академия наук, сша

Определен фактор, вдвое увеличивающий риск смерти от коронавируса

07:07 03.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПробирки с кровью
Пробирки с кровью - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Беременные женщины умирают от коронавируса чаще других женщин-пациентов, об этом свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.
Выводы основаны на статистике, собранной с 22 января по 3 октября.
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Как пишет The Washigton Post, из более чем 19 тысяч обследованных беременных женщин, больных COVID-19, умерли 33 пациентки, смертность в этой категории составила 0,2 процента. Среди небеременных женщин этот показатель оказался вдвое меньше.
В CDC полагают, что повышенный риск может быть связан с физиологическими изменениями, которые происходят во время беременности, такими как учащение пульса и потребление кислорода, снижение емкости легких и сдвиги в иммунной системе организма.
Ранее академик РАН и РАМН Владимир Серов заявил, что женщины, переболевшие COVID-19, должны пройти обследование перед планированием беременности. Профессор уточнил, что прежде всего обследование стоит пройти женщинам, у которых одышка не проходит через два месяца после выздоровления, поскольку во время беременности она будет становиться только сильнее.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Российская академия наукСША
 
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