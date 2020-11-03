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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582757377.html
Роспотребнадзор предупредил об опасности лифтов из-за COVID-19
Роспотребнадзор предупредил об опасности лифтов из-за COVID-19
При поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом, если в нем перед этим проехал больной человек, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T06:08
2020-11-03T08:34
распространение нового коронавируса
михаил лебедев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. При поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом, если в нем перед этим проехал больной человек, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.По последним данным, в России с начала эпидемии новым вирусом заразились 1,7 миллиона человек, 28 тысяч погибли, 1,2 миллиона поправились. Лидер по приросту заболевших — Москва.Столичных работодателей обязали перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников, дистанционно пока учатся старшеклассники. Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали оставаться дома . В ночные заведения можно попасть только после регистрации по СМС или QR-коду.Россияне должны носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Роспотребнадзор также просит воздержаться от посещения зрелищно-развлекательных мероприятий, кафе и ресторанов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/protsenko-1582735277.html
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михаил лебедев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор предупредил об опасности лифтов из-за COVID-19

06:08 03.11.2020 (обновлено: 08:34 03.11.2020)
 
CC0 / RoAll / Лифт
Лифт - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
CC0 / RoAll /
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. При поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом, если в нем перед этим проехал больной человек, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается", — пояснил он.

По последним данным, в России с начала эпидемии новым вирусом заразились 1,7 миллиона человек, 28 тысяч погибли, 1,2 миллиона поправились. Лидер по приросту заболевших — Москва.
Столичных работодателей обязали перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников, дистанционно пока учатся старшеклассники. Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали оставаться дома . В ночные заведения можно попасть только после регистрации по СМС или QR-коду.
Россияне должны носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Роспотребнадзор также просит воздержаться от посещения зрелищно-развлекательных мероприятий, кафе и ресторанов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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Проценко опроверг связь смертности от COVID-19 и группы крови
 
Распространение нового коронавирусаМихаил ЛебедевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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