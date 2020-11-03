https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582757377.html

Роспотребнадзор предупредил об опасности лифтов из-за COVID-19

Роспотребнадзор предупредил об опасности лифтов из-за COVID-19

При поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом, если в нем перед этим проехал больной человек, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T06:08

2020-11-03T06:08

2020-11-03T08:34

распространение нового коронавируса

михаил лебедев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. При поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом, если в нем перед этим проехал больной человек, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.По последним данным, в России с начала эпидемии новым вирусом заразились 1,7 миллиона человек, 28 тысяч погибли, 1,2 миллиона поправились. Лидер по приросту заболевших — Москва.Столичных работодателей обязали перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников, дистанционно пока учатся старшеклассники. Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали оставаться дома . В ночные заведения можно попасть только после регистрации по СМС или QR-коду.Россияне должны носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Роспотребнадзор также просит воздержаться от посещения зрелищно-развлекательных мероприятий, кафе и ресторанов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/protsenko-1582735277.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил лебедев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество