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Названа опасность кофе
Названа опасность кофе
Потребление большого количества кофе может сказаться на психическом здоровье. К такому выводу пришли опрошенные порталом Huffington Post эксперты. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:15
2020-11-03T18:35
кофе
общество
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Потребление большого количества кофе может сказаться на психическом здоровье. К такому выводу пришли опрошенные порталом Huffington Post эксперты.Стимулирующие эффекты напитка имитируют или обостряют симптомы тревожного расстройства, считают специалисты. Исследования показали, что организм людей по-разному реагирует на кофе: кто-то может выпить тройную порцию эспрессо и лечь спать, а другие от такого же количества напитка будут весь день в напряжении. В целом люди с существовавшими ранее симптомами тревожного расстройства более чувствительны к кофеину, говорится в статье.Популярный напиток вызывает у некоторых людей нервозность и беспокойство из-за того, что кофеин блокирует рецепторы в мозге, отвечающие за аденозин. Это химическое соединение регулирует многие процессы в организме, в том числе стимуляцию сна и подавление бодрости.Специалисты рекомендуют пить не больше 400 миллиграммов кофе в день, что эквивалентно четырем чашкам. Чтобы уменьшить зависимость от этого напитка, необходимо постепенно снижать его потребление в течение двух-трех недель.
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Новости
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60
кофе, общество

Названа опасность кофе

17:15 03.11.2020 (обновлено: 18:35 03.11.2020)
 
© Depositphotos / elena_nЗавтрак
Завтрак - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Depositphotos / elena_n
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Потребление большого количества кофе может сказаться на психическом здоровье. К такому выводу пришли опрошенные порталом Huffington Post эксперты.
Стимулирующие эффекты напитка имитируют или обостряют симптомы тревожного расстройства, считают специалисты.
Исследования показали, что организм людей по-разному реагирует на кофе: кто-то может выпить тройную порцию эспрессо и лечь спать, а другие от такого же количества напитка будут весь день в напряжении. В целом люди с существовавшими ранее симптомами тревожного расстройства более чувствительны к кофеину, говорится в статье.

"Такое расхождение в реакции может быть связано с генетическими различиями, принятием лекарств, таких как оральные контрацептивы, а также с тем, какое количество кофеина является нормой для организма", — отмечает профессор Американского университета психологии Лаура Джулиано.

Популярный напиток вызывает у некоторых людей нервозность и беспокойство из-за того, что кофеин блокирует рецепторы в мозге, отвечающие за аденозин. Это химическое соединение регулирует многие процессы в организме, в том числе стимуляцию сна и подавление бодрости.
Зеленый чай - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 01:30РИА Наука
Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
Специалисты рекомендуют пить не больше 400 миллиграммов кофе в день, что эквивалентно четырем чашкам. Чтобы уменьшить зависимость от этого напитка, необходимо постепенно снижать его потребление в течение двух-трех недель.
 
КофеОбщество
 
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