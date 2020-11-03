https://ria.ru/20201103/kofe-1582872220.html

Названа опасность кофе

Названа опасность кофе

Потребление большого количества кофе может сказаться на психическом здоровье. К такому выводу пришли опрошенные порталом Huffington Post эксперты. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:15

2020-11-03T17:15

2020-11-03T18:35

кофе

общество

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Потребление большого количества кофе может сказаться на психическом здоровье. К такому выводу пришли опрошенные порталом Huffington Post эксперты.Стимулирующие эффекты напитка имитируют или обостряют симптомы тревожного расстройства, считают специалисты. Исследования показали, что организм людей по-разному реагирует на кофе: кто-то может выпить тройную порцию эспрессо и лечь спать, а другие от такого же количества напитка будут весь день в напряжении. В целом люди с существовавшими ранее симптомами тревожного расстройства более чувствительны к кофеину, говорится в статье.Популярный напиток вызывает у некоторых людей нервозность и беспокойство из-за того, что кофеин блокирует рецепторы в мозге, отвечающие за аденозин. Это химическое соединение регулирует многие процессы в организме, в том числе стимуляцию сна и подавление бодрости.Специалисты рекомендуют пить не больше 400 миллиграммов кофе в день, что эквивалентно четырем чашкам. Чтобы уменьшить зависимость от этого напитка, необходимо постепенно снижать его потребление в течение двух-трех недель.

https://ria.ru/20201021/diabet-1580736228.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кофе, общество