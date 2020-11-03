https://ria.ru/20201103/kofe-1582872220.html
Названа опасность кофе
Названа опасность кофе
Потребление большого количества кофе может сказаться на психическом здоровье. К такому выводу пришли опрошенные порталом Huffington Post эксперты. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:15
2020-11-03T17:15
2020-11-03T18:35
кофе
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368002_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5eee15e8ae7c5db0c044b0b01ff330f5.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Потребление большого количества кофе может сказаться на психическом здоровье. К такому выводу пришли опрошенные порталом Huffington Post эксперты.Стимулирующие эффекты напитка имитируют или обостряют симптомы тревожного расстройства, считают специалисты. Исследования показали, что организм людей по-разному реагирует на кофе: кто-то может выпить тройную порцию эспрессо и лечь спать, а другие от такого же количества напитка будут весь день в напряжении. В целом люди с существовавшими ранее симптомами тревожного расстройства более чувствительны к кофеину, говорится в статье.Популярный напиток вызывает у некоторых людей нервозность и беспокойство из-за того, что кофеин блокирует рецепторы в мозге, отвечающие за аденозин. Это химическое соединение регулирует многие процессы в организме, в том числе стимуляцию сна и подавление бодрости.Специалисты рекомендуют пить не больше 400 миллиграммов кофе в день, что эквивалентно четырем чашкам. Чтобы уменьшить зависимость от этого напитка, необходимо постепенно снижать его потребление в течение двух-трех недель.
https://ria.ru/20201021/diabet-1580736228.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368002_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_997e4ce9f4f14ffafdbe3044b8f7a53d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кофе, общество
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Потребление большого количества кофе может сказаться на психическом здоровье. К такому выводу пришли опрошенные порталом Huffington Post
эксперты.
Стимулирующие эффекты напитка имитируют или обостряют симптомы тревожного расстройства, считают специалисты.
Исследования показали, что организм людей по-разному реагирует на кофе
: кто-то может выпить тройную порцию эспрессо и лечь спать, а другие от такого же количества напитка будут весь день в напряжении. В целом люди с существовавшими ранее симптомами тревожного расстройства более чувствительны к кофеину, говорится в статье.
"Такое расхождение в реакции может быть связано с генетическими различиями, принятием лекарств, таких как оральные контрацептивы, а также с тем, какое количество кофеина является нормой для организма", — отмечает профессор Американского университета психологии Лаура Джулиано.
Популярный напиток вызывает у некоторых людей нервозность и беспокойство из-за того, что кофеин блокирует рецепторы в мозге, отвечающие за аденозин. Это химическое соединение регулирует многие процессы в организме, в том числе стимуляцию сна и подавление бодрости.
Специалисты рекомендуют пить не больше 400 миллиграммов кофе в день, что эквивалентно четырем чашкам. Чтобы уменьшить зависимость от этого напитка, необходимо постепенно снижать его потребление в течение двух-трех недель.