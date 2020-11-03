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США потребовали от Кипра перестать пускать в порты корабли ВМФ России
США потребовали от Кипра перестать пускать в порты корабли ВМФ России
США недовольны тем, что Кипр продолжает пускать в свои порты российские военные корабли, заявил помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк... РИА Новости, 03.11.2020
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. США недовольны тем, что Кипр продолжает пускать в свои порты российские военные корабли, заявил помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер.Купер добавил, что такой шаг позволит Кипру расширить сотрудничество с США в оборонной сфере.В начале октября СМИ сообщали, что после широкомасштабных российских учений у берегов Сирии как минимум одна подводная лодка с крылатыми ракетами вышла из поля зрения американских военных. На поиски США отправили военный вертолет и противолодочный самолет, которые не смогли найти субмарину.Российские учения в Восточном Средиземноморье проходили в конце сентября. При этом в посольстве России в Греции отмечали, что такие маневры в регионе проводятся регулярно в полном соответствии с нормами международного права.
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кипр, сша, вмф рф, в мире

США потребовали от Кипра перестать пускать в порты корабли ВМФ России

01:12 03.11.2020 (обновлено: 10:34 03.11.2020)
 
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Фрегат проекта 11356Р Адмирал Эссен - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. США недовольны тем, что Кипр продолжает пускать в свои порты российские военные корабли, заявил помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

"Я отдельно подчеркнул, что Кипр еще не предпринял необходимых шагов, чтобы отказать кораблям российского флота в заходе в свои порты. Эти и другие шаги, безусловно, необходимы… Мы хотим, чтобы Республика Кипр двигалась в этом направлении", — сказал он.

Купер добавил, что такой шаг позволит Кипру расширить сотрудничество с США в оборонной сфере.
В начале октября СМИ сообщали, что после широкомасштабных российских учений у берегов Сирии как минимум одна подводная лодка с крылатыми ракетами вышла из поля зрения американских военных. На поиски США отправили военный вертолет и противолодочный самолет, которые не смогли найти субмарину.
Российские учения в Восточном Средиземноморье проходили в конце сентября. При этом в посольстве России в Греции отмечали, что такие маневры в регионе проводятся регулярно в полном соответствии с нормами международного права.
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