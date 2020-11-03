https://ria.ru/20201103/kipr-1582745145.html

США потребовали от Кипра перестать пускать в порты корабли ВМФ России

США потребовали от Кипра перестать пускать в порты корабли ВМФ России

США недовольны тем, что Кипр продолжает пускать в свои порты российские военные корабли, заявил помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк... РИА Новости, 03.11.2020

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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. США недовольны тем, что Кипр продолжает пускать в свои порты российские военные корабли, заявил помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер.Купер добавил, что такой шаг позволит Кипру расширить сотрудничество с США в оборонной сфере.В начале октября СМИ сообщали, что после широкомасштабных российских учений у берегов Сирии как минимум одна подводная лодка с крылатыми ракетами вышла из поля зрения американских военных. На поиски США отправили военный вертолет и противолодочный самолет, которые не смогли найти субмарину.Российские учения в Восточном Средиземноморье проходили в конце сентября. При этом в посольстве России в Греции отмечали, что такие маневры в регионе проводятся регулярно в полном соответствии с нормами международного права.

https://ria.ru/20200916/ssha-1577301446.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кипр, сша, вмф рф, в мире