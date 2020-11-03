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https://ria.ru/20201103/kazaki-1582662308.html
Без маски не пройдет — в аэропорту дежурит казачий патруль
Без маски не пройдет — в аэропорту дежурит казачий патруль
В Шереметьево всегда много народу — прилеты и вылеты, встречи и расставания. Чтобы в дорожной суете люди не забывали о здоровье, на дежурство вышел патруль... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T08:00
2020-11-03T21:24
туризм
хорошие новости
российское казачество
хорошие новости
центральное казачье войско
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Шереметьево всегда много народу — прилеты и вылеты, встречи и расставания. Чтобы в дорожной суете люди не забывали о здоровье, на дежурство вышел патруль войскового казачьего общества "Центральное казачье войско"."Мы здесь находимся для того, чтобы рассказывать пассажирам о соблюдении масочного режима — напоминаем, что необходимо носить маски. Если у пассажира нет маски, то раздаем бесплатно", — рассказал Александр Чижуэн, командир казачьей дружины СКО.Ежедневно на дежурство выходит 20 казаков — по десять казаков в две смены — и около 100 волонтеров.По словам Александра Чижуэна, люди в большинстве случаев позитивно реагируют на просьбу надеть маску.Дежурство идет с 06:00 до 22:00. Пассажиры с пониманием и уважением относятся к казачьему патрулю."Крутая идея, так как обычно в аэропорту все куда-то спешат, волнуются и забывают о мерах безопасности. Кроме того, маски теряются, падают на пол, да и просто люди забывают их вовремя менять. А тут такая забота!" — отмечает Мария из Москвы.Эльвира из Санкт-Петербурга тоже поддерживает инициативу: "Пусть раздают, я всегда ношу. Это забота друг о друге, лишь бы казаки были доброжелательные. В метро тоже стоят, просят надеть маску — я за это".Вежливость патрульных отметила и Валерия из Нижнего Новгорода."В целом молодцы. Когда просят вежливо, без наездов, спокойно — это класс. Не хватает вежливости сейчас", — считает она.За время работы удалось в корне изменить ситуацию с соблюдением масочного режима на территории аэропорта Шереметьево, отметил Чижуэн."По официальным данным, около 95 процентов пассажиров надели маски", — сказал он.Работа казачьей дружины осуществляется на основании федеральных законов № 154-ФЗ "О государственной службе Российского казачества", № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", № 3-ФЗ "О полиции" и законом Московской области № 2/2015-ОЗ "Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Московской области".
https://ria.ru/20201008/kazaki-1578834456.html
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туризм, российское казачество, хорошие новости, центральное казачье войско, шереметьево (аэропорт)

Без маски не пройдет — в аэропорту дежурит казачий патруль

08:00 03.11.2020 (обновлено: 21:24 03.11.2020)
 
© Пресс-служба Всероссийского казачьего обществаКазаки станичного казачьего общества городского округа Солнечногорск Московской области ОКО МО, ВКО "ЦКВ"
Казаки станичного казачьего общества городского округа Солнечногорск Московской области ОКО МО, ВКО ЦКВ - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Пресс-служба Всероссийского казачьего общества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Шереметьево всегда много народу — прилеты и вылеты, встречи и расставания. Чтобы в дорожной суете люди не забывали о здоровье, на дежурство вышел патруль войскового казачьего общества "Центральное казачье войско".
"Мы здесь находимся для того, чтобы рассказывать пассажирам о соблюдении масочного режима — напоминаем, что необходимо носить маски. Если у пассажира нет маски, то раздаем бесплатно", — рассказал Александр Чижуэн, командир казачьей дружины СКО.
Ежедневно на дежурство выходит 20 казаков — по десять казаков в две смены — и около 100 волонтеров.
По словам Александра Чижуэна, люди в большинстве случаев позитивно реагируют на просьбу надеть маску.

"Народ понимает, что это необходимо. Чаще всего не надевают маски не по каким-то принципиальным соображениям, а просто потому, что забыли, — выходя, например, из кафе или заходя с улицы", — отметил командир дружины.

Дежурство идет с 06:00 до 22:00. Пассажиры с пониманием и уважением относятся к казачьему патрулю.
"Крутая идея, так как обычно в аэропорту все куда-то спешат, волнуются и забывают о мерах безопасности. Кроме того, маски теряются, падают на пол, да и просто люди забывают их вовремя менять. А тут такая забота!" — отмечает Мария из Москвы.
© Алина КурамшинаКомандир казачьей дружины подъесаул Александр Чижуэн, вахмистр Виталий Истратов и казак Андрей Романюк
Командир казачьей дружины подъесаул Александр Чижуэн, вахмистр Виталий Истратов и казак Андрей Романюк
1 из 2
Командир казачьей дружины подъесаул Александр Чижуэн, вахмистр Виталий Истратов и казак Андрей Романюк
© Алина Курамшина
© Алина Курамшина

Казаки станичного казачьего общества городского округа Солнечногорск Московской области ОКО МО, ВКО "ЦКВ" во время патрулирования

Казаки станичного казачьего общества городского округа Солнечногорск Московской области ОКО МО, ВКО ЦКВ
2 из 2

Казаки станичного казачьего общества городского округа Солнечногорск Московской области ОКО МО, ВКО "ЦКВ" во время патрулирования

© Алина Курамшина
1 из 2
Командир казачьей дружины подъесаул Александр Чижуэн, вахмистр Виталий Истратов и казак Андрей Романюк
© Алина Курамшина
2 из 2

Казаки станичного казачьего общества городского округа Солнечногорск Московской области ОКО МО, ВКО "ЦКВ" во время патрулирования

© Алина Курамшина
Эльвира из Санкт-Петербурга тоже поддерживает инициативу: "Пусть раздают, я всегда ношу. Это забота друг о друге, лишь бы казаки были доброжелательные. В метро тоже стоят, просят надеть маску — я за это".
Вежливость патрульных отметила и Валерия из Нижнего Новгорода.
"В целом молодцы. Когда просят вежливо, без наездов, спокойно — это класс. Не хватает вежливости сейчас", — считает она.
За время работы удалось в корне изменить ситуацию с соблюдением масочного режима на территории аэропорта Шереметьево, отметил Чижуэн.
"По официальным данным, около 95 процентов пассажиров надели маски", — сказал он.
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Работа казачьей дружины осуществляется на основании федеральных законов № 154-ФЗ "О государственной службе Российского казачества", № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", № 3-ФЗ "О полиции" и законом Московской области № 2/2015-ОЗ "Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Московской области".
 
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