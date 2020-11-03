https://ria.ru/20201103/kazaki-1582662308.html

Без маски не пройдет — в аэропорту дежурит казачий патруль

Без маски не пройдет — в аэропорту дежурит казачий патруль

В Шереметьево всегда много народу — прилеты и вылеты, встречи и расставания. Чтобы в дорожной суете люди не забывали о здоровье, на дежурство вышел патруль... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T08:00

2020-11-03T08:00

2020-11-03T21:24

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Шереметьево всегда много народу — прилеты и вылеты, встречи и расставания. Чтобы в дорожной суете люди не забывали о здоровье, на дежурство вышел патруль войскового казачьего общества "Центральное казачье войско"."Мы здесь находимся для того, чтобы рассказывать пассажирам о соблюдении масочного режима — напоминаем, что необходимо носить маски. Если у пассажира нет маски, то раздаем бесплатно", — рассказал Александр Чижуэн, командир казачьей дружины СКО.Ежедневно на дежурство выходит 20 казаков — по десять казаков в две смены — и около 100 волонтеров.По словам Александра Чижуэна, люди в большинстве случаев позитивно реагируют на просьбу надеть маску.Дежурство идет с 06:00 до 22:00. Пассажиры с пониманием и уважением относятся к казачьему патрулю."Крутая идея, так как обычно в аэропорту все куда-то спешат, волнуются и забывают о мерах безопасности. Кроме того, маски теряются, падают на пол, да и просто люди забывают их вовремя менять. А тут такая забота!" — отмечает Мария из Москвы.Эльвира из Санкт-Петербурга тоже поддерживает инициативу: "Пусть раздают, я всегда ношу. Это забота друг о друге, лишь бы казаки были доброжелательные. В метро тоже стоят, просят надеть маску — я за это".Вежливость патрульных отметила и Валерия из Нижнего Новгорода."В целом молодцы. Когда просят вежливо, без наездов, спокойно — это класс. Не хватает вежливости сейчас", — считает она.За время работы удалось в корне изменить ситуацию с соблюдением масочного режима на территории аэропорта Шереметьево, отметил Чижуэн."По официальным данным, около 95 процентов пассажиров надели маски", — сказал он.Работа казачьей дружины осуществляется на основании федеральных законов № 154-ФЗ "О государственной службе Российского казачества", № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", № 3-ФЗ "О полиции" и законом Московской области № 2/2015-ОЗ "Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Московской области".

https://ria.ru/20201008/kazaki-1578834456.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, российское казачество, хорошие новости, центральное казачье войско, шереметьево (аэропорт)