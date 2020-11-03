Без маски не пройдет — в аэропорту дежурит казачий патруль
08:00 03.11.2020 (обновлено: 21:24 03.11.2020)
© Пресс-служба Всероссийского казачьего обществаКазаки станичного казачьего общества городского округа Солнечногорск Московской области ОКО МО, ВКО "ЦКВ"
© Пресс-служба Всероссийского казачьего общества
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Шереметьево всегда много народу — прилеты и вылеты, встречи и расставания. Чтобы в дорожной суете люди не забывали о здоровье, на дежурство вышел патруль войскового казачьего общества "Центральное казачье войско".
"Мы здесь находимся для того, чтобы рассказывать пассажирам о соблюдении масочного режима — напоминаем, что необходимо носить маски. Если у пассажира нет маски, то раздаем бесплатно", — рассказал Александр Чижуэн, командир казачьей дружины СКО.
Ежедневно на дежурство выходит 20 казаков — по десять казаков в две смены — и около 100 волонтеров.
По словам Александра Чижуэна, люди в большинстве случаев позитивно реагируют на просьбу надеть маску.
"Народ понимает, что это необходимо. Чаще всего не надевают маски не по каким-то принципиальным соображениям, а просто потому, что забыли, — выходя, например, из кафе или заходя с улицы", — отметил командир дружины.
Дежурство идет с 06:00 до 22:00. Пассажиры с пониманием и уважением относятся к казачьему патрулю.
"Крутая идея, так как обычно в аэропорту все куда-то спешат, волнуются и забывают о мерах безопасности. Кроме того, маски теряются, падают на пол, да и просто люди забывают их вовремя менять. А тут такая забота!" — отмечает Мария из Москвы.
© Алина КурамшинаКомандир казачьей дружины подъесаул Александр Чижуэн, вахмистр Виталий Истратов и казак Андрей Романюк
1 из 2
Командир казачьей дружины подъесаул Александр Чижуэн, вахмистр Виталий Истратов и казак Андрей Романюк
© Алина Курамшина
© Алина Курамшина
Казаки станичного казачьего общества городского округа Солнечногорск Московской области ОКО МО, ВКО "ЦКВ" во время патрулирования
2 из 2
Казаки станичного казачьего общества городского округа Солнечногорск Московской области ОКО МО, ВКО "ЦКВ" во время патрулирования
© Алина Курамшина
1 из 2
Командир казачьей дружины подъесаул Александр Чижуэн, вахмистр Виталий Истратов и казак Андрей Романюк
© Алина Курамшина
2 из 2
Казаки станичного казачьего общества городского округа Солнечногорск Московской области ОКО МО, ВКО "ЦКВ" во время патрулирования
© Алина Курамшина
Эльвира из Санкт-Петербурга тоже поддерживает инициативу: "Пусть раздают, я всегда ношу. Это забота друг о друге, лишь бы казаки были доброжелательные. В метро тоже стоят, просят надеть маску — я за это".
Вежливость патрульных отметила и Валерия из Нижнего Новгорода.
"В целом молодцы. Когда просят вежливо, без наездов, спокойно — это класс. Не хватает вежливости сейчас", — считает она.
За время работы удалось в корне изменить ситуацию с соблюдением масочного режима на территории аэропорта Шереметьево, отметил Чижуэн.
"По официальным данным, около 95 процентов пассажиров надели маски", — сказал он.
Работа казачьей дружины осуществляется на основании федеральных законов № 154-ФЗ "О государственной службе Российского казачества", № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", № 3-ФЗ "О полиции" и законом Московской области № 2/2015-ОЗ "Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Московской области".