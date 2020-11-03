https://ria.ru/20201103/kater-1582809246.html

СМИ сообщили об одном погибшем при ЧП с туристическим катером в Анталье

СМИ сообщили об одном погибшем при ЧП с туристическим катером в Анталье

Предположительно, один человек погиб в результате аварии с прогулочным туристическим катером, который затонул у берегов турецкой Аланьи в провинции Анталья,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:33

2020-11-03T12:33

2020-11-03T14:22

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АНКАРА, 3 ноя – РИА Новости. Предположительно, один человек погиб в результате аварии с прогулочным туристическим катером, который затонул у берегов турецкой Аланьи в провинции Анталья, сообщает агентство IHA во вторник.Ранее турецкие СМИ сообщили, что ЧП с прогулочным катером произошло примерно в 50 метрах от берега. На катере могли находиться до 30 человек. По предварительным данным, авария могла произойти из-за плохой погоды.Спасательная операция продолжается.

https://radiosputnik.ria.ru/20201018/proisshestviya-1580334657.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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