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https://ria.ru/20201103/kater-1582809246.html
СМИ сообщили об одном погибшем при ЧП с туристическим катером в Анталье
СМИ сообщили об одном погибшем при ЧП с туристическим катером в Анталье
Предположительно, один человек погиб в результате аварии с прогулочным туристическим катером, который затонул у берегов турецкой Аланьи в провинции Анталья,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:33
2020-11-03T14:22
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новости - туризм
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АНКАРА, 3 ноя – РИА Новости. Предположительно, один человек погиб в результате аварии с прогулочным туристическим катером, который затонул у берегов турецкой Аланьи в провинции Анталья, сообщает агентство IHA во вторник.Ранее турецкие СМИ сообщили, что ЧП с прогулочным катером произошло примерно в 50 метрах от берега. На катере могли находиться до 30 человек. По предварительным данным, авария могла произойти из-за плохой погоды.Спасательная операция продолжается.
https://radiosputnik.ria.ru/20201018/proisshestviya-1580334657.html
турция
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туризм, туристы, новости - туризм, турция, анталья (провинция), в мире

СМИ сообщили об одном погибшем при ЧП с туристическим катером в Анталье

12:33 03.11.2020 (обновлено: 14:22 03.11.2020)
 
© Depositphotos / mikdamПляж Коньяалты в Анталье, Турция
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Depositphotos / mikdam
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 ноя – РИА Новости. Предположительно, один человек погиб в результате аварии с прогулочным туристическим катером, который затонул у берегов турецкой Аланьи в провинции Анталья, сообщает агентство IHA во вторник.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что ЧП с прогулочным катером произошло примерно в 50 метрах от берега. На катере могли находиться до 30 человек. По предварительным данным, авария могла произойти из-за плохой погоды.
Баренцево море - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 09:53
Маломерное судно перевернулось в Баренцевом море, трех человек ищут
Спасательная операция продолжается.
 
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