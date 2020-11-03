Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201103/kater-1582808771.html
В Анталье перевернулся катер с туристами
В Анталье перевернулся катер с туристами
Прогулочный туристический катер затонул у берегов турецкой Аланьи в провинции Анталья, сообщает телеканал NTV во вторник. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:32
2020-11-03T12:46
туризм
туризм
туристы
анталья (провинция)
аланья (город)
новости - туризм
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/25737/73/257377377_0:60:640:420_1400x0_80_0_0_df7a50cd019545da480739d09b65bcdc.jpg
АНКАРА, 3 ноя – РИА Новости. Прогулочный туристический катер затонул у берегов турецкой Аланьи в провинции Анталья, сообщает телеканал NTV во вторник.ЧП произошло примерно в 50 метрах от берега. На кадрах, демонстрируемых телеканалом, видно, что около перевернувшегося катера находятся лодки спасателей, некоторые люди, вероятно, туристы, в спасательных жилетах стоят на берегу. Катер перевернулся на одной из водных стоянок, где туристы традиционно плавают в море во время тура. Предположительно, на катере могли находиться до 30 человек.Причина аварии пока неясна. Спасательная операция продолжается.
https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582792530.html
анталья (провинция)
аланья (город)
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/25737/73/257377377_0:0:640:480_1400x0_80_0_0_7a020a4ea12e3c90e5b8bbc19336f4bd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, анталья (провинция), аланья (город), новости - туризм, турция, в мире

В Анталье перевернулся катер с туристами

12:32 03.11.2020 (обновлено: 12:46 03.11.2020)
 
© Flickr / Matt PerreaultМашина турецкой скорой помощи
Машина турецкой скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Flickr / Matt Perreault
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 ноя – РИА Новости. Прогулочный туристический катер затонул у берегов турецкой Аланьи в провинции Анталья, сообщает телеканал NTV во вторник.
ЧП произошло примерно в 50 метрах от берега. На кадрах, демонстрируемых телеканалом, видно, что около перевернувшегося катера находятся лодки спасателей, некоторые люди, вероятно, туристы, в спасательных жилетах стоят на берегу. Катер перевернулся на одной из водных стоянок, где туристы традиционно плавают в море во время тура. Предположительно, на катере могли находиться до 30 человек.
Причина аварии пока неясна. Спасательная операция продолжается.
Пассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
11:28Туризм
Туроператоры оценили ситуацию с завозом COVID-19 из Турции
 
ТуризмТуризмтуристыАнталья (провинция)Аланья (город)Новости - ТуризмТурцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от ограждения вокруг Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
23:13Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым
23:06Белый дом пока останется за установленным на случай беспорядков забором
Лента новостейМолния