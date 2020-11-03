https://ria.ru/20201103/kater-1582808771.html

В Анталье перевернулся катер с туристами

В Анталье перевернулся катер с туристами

Прогулочный туристический катер затонул у берегов турецкой Аланьи в провинции Анталья, сообщает телеканал NTV во вторник. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:32

2020-11-03T12:32

2020-11-03T12:46

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АНКАРА, 3 ноя – РИА Новости. Прогулочный туристический катер затонул у берегов турецкой Аланьи в провинции Анталья, сообщает телеканал NTV во вторник.ЧП произошло примерно в 50 метрах от берега. На кадрах, демонстрируемых телеканалом, видно, что около перевернувшегося катера находятся лодки спасателей, некоторые люди, вероятно, туристы, в спасательных жилетах стоят на берегу. Катер перевернулся на одной из водных стоянок, где туристы традиционно плавают в море во время тура. Предположительно, на катере могли находиться до 30 человек.Причина аварии пока неясна. Спасательная операция продолжается.

https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582792530.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, анталья (провинция), аланья (город), новости - туризм, турция, в мире