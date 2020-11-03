https://ria.ru/20201103/karikatury-1582919469.html

Instagram удалил пост чеченской газеты с карикатурами на Charlie Hebdo

Instagram удалил пост чеченской газеты с карикатурами на Charlie Hebdo

Администрация Instagram удалила опубликованные чеченской газетой "Вести республики" карикатуры на французский сатирический журнал Charlie Hebdo, заявил министр... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T22:34

2020-11-03T22:34

2020-11-03T23:11

ахмед дудаев

инстаграм

чеченская республика (чечня)

франция

в мире

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ГРОЗНЫЙ, 3 ноя — РИА Новости. Администрация Instagram удалила опубликованные чеченской газетой "Вести республики" карикатуры на французский сатирический журнал Charlie Hebdo, заявил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев.Во вторник республиканская общественно-политическая газета "Вести республики" опубликовала в инстаграме карикатуры. На одной из них изображена змея, символизирующая журнал Charlie Hebdo. Она выпускает яд на Коран. На другой карикатуре изображен боевик с черной повязкой на голове. Он пожимает руку журналу, на котором написано "фейки" и "исламофобия"."Сегодня газета "Вести республики" опубликовала карикатуры на журнал Charlie Hebdo. В своих карикатурах, в отличие от французского журнала, газета не оскорбляла ничьи национальные и религиозные чувства! Наша газета всего лишь, как говорится, в духе свободы слова, которая так приветствуется западным миром, показала свой профессиональный взгляд на "творчество" французского журнала. Тем не менее администрация инстаграма удалила пост газеты. Их объяснение таково: "Ваш контент удален за следующее нарушение : насилие или опасные организации", — говорится в заявлении министра.По его мнению, это двойные стандарты, когда "одним изданиям можно абсолютно все, в том числе оскорблять чувства миллиардов верующих". Министр отметил, что администрация соцсети не сочла нужным удалить из аккаунта французского журнала карикатуры, которые оскорбили чувства мусульман.Дудаев подчеркнул, что читатели всегда могут ознакомиться с карикатурами на сайте газеты, а также в очередном номере издания, который выйдет в свет в среду.

https://ria.ru/20201101/neugodno-1582572397.html

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ахмед дудаев, инстаграм, чеченская республика (чечня), франция, в мире