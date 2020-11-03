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Instagram удалил пост чеченской газеты с карикатурами на Charlie Hebdo
Instagram удалил пост чеченской газеты с карикатурами на Charlie Hebdo
Администрация Instagram удалила опубликованные чеченской газетой "Вести республики" карикатуры на французский сатирический журнал Charlie Hebdo, заявил министр... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T22:34
2020-11-03T23:11
ахмед дудаев
инстаграм
чеченская республика (чечня)
франция
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 3 ноя — РИА Новости. Администрация Instagram удалила опубликованные чеченской газетой "Вести республики" карикатуры на французский сатирический журнал Charlie Hebdo, заявил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев.Во вторник республиканская общественно-политическая газета "Вести республики" опубликовала в инстаграме карикатуры. На одной из них изображена змея, символизирующая журнал Charlie Hebdo. Она выпускает яд на Коран. На другой карикатуре изображен боевик с черной повязкой на голове. Он пожимает руку журналу, на котором написано "фейки" и "исламофобия"."Сегодня газета "Вести республики" опубликовала карикатуры на журнал Charlie Hebdo. В своих карикатурах, в отличие от французского журнала, газета не оскорбляла ничьи национальные и религиозные чувства! Наша газета всего лишь, как говорится, в духе свободы слова, которая так приветствуется западным миром, показала свой профессиональный взгляд на "творчество" французского журнала. Тем не менее администрация инстаграма удалила пост газеты. Их объяснение таково: "Ваш контент удален за следующее нарушение : насилие или опасные организации", — говорится в заявлении министра.По его мнению, это двойные стандарты, когда "одним изданиям можно абсолютно все, в том числе оскорблять чувства миллиардов верующих". Министр отметил, что администрация соцсети не сочла нужным удалить из аккаунта французского журнала карикатуры, которые оскорбили чувства мусульман.Дудаев подчеркнул, что читатели всегда могут ознакомиться с карикатурами на сайте газеты, а также в очередном номере издания, который выйдет в свет в среду.
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ахмед дудаев, инстаграм, чеченская республика (чечня), франция, в мире

Instagram удалил пост чеченской газеты с карикатурами на Charlie Hebdo

22:34 03.11.2020 (обновлено: 23:11 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Instagram
Социальная сеть Instagram - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ГРОЗНЫЙ, 3 ноя — РИА Новости. Администрация Instagram удалила опубликованные чеченской газетой "Вести республики" карикатуры на французский сатирический журнал Charlie Hebdo, заявил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев.
Во вторник республиканская общественно-политическая газета "Вести республики" опубликовала в инстаграме карикатуры. На одной из них изображена змея, символизирующая журнал Charlie Hebdo. Она выпускает яд на Коран. На другой карикатуре изображен боевик с черной повязкой на голове. Он пожимает руку журналу, на котором написано "фейки" и "исламофобия".
"Сегодня газета "Вести республики" опубликовала карикатуры на журнал Charlie Hebdo. В своих карикатурах, в отличие от французского журнала, газета не оскорбляла ничьи национальные и религиозные чувства! Наша газета всего лишь, как говорится, в духе свободы слова, которая так приветствуется западным миром, показала свой профессиональный взгляд на "творчество" французского журнала. Тем не менее администрация инстаграма удалила пост газеты. Их объяснение таково: "Ваш контент удален за следующее нарушение : насилие или опасные организации", — говорится в заявлении министра.
По его мнению, это двойные стандарты, когда "одним изданиям можно абсолютно все, в том числе оскорблять чувства миллиардов верующих". Министр отметил, что администрация соцсети не сочла нужным удалить из аккаунта французского журнала карикатуры, которые оскорбили чувства мусульман.
Дудаев подчеркнул, что читатели всегда могут ознакомиться с карикатурами на сайте газеты, а также в очередном номере издания, который выйдет в свет в среду.
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