https://ria.ru/20201103/karabakh-1582763993.html
В Карабахе заявили об обстреле Азербайджаном двух городов из РСЗО "Смерч"
В Карабахе заявили об обстреле Азербайджаном двух городов из РСЗО "Смерч"
Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило во вторник об обстреле из реактивных систем залпового огня "Смерч"... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T08:46
2020-11-03T08:46
2020-11-03T08:46
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582554656_0:97:3072:1825_1400x0_80_0_0_eab9c895df162d985aabdce05b699e84.jpg
ЕРЕВАН, 3 ноя - РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило во вторник об обстреле из реактивных систем залпового огня "Смерч" городов Мартуни и Шуши."В ночь на 3 ноября в населенных пунктах (Карабаха - ред.) ситуация была относительно спокойной. Однако на рассвете противник возобновил действия и открыл огонь из установки "Смерч" по городам Мартуни и Шуши. Пострадавших нет", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook.Отмечается, что в других населенных пунктах ситуация относительно спокойная.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/karabakh-1582664630.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582554656_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8cc98bc01a0fff5f06e853540bfccb53.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире
ЕРЕВАН, 3 ноя - РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило во вторник об обстреле из реактивных систем залпового огня "Смерч" городов Мартуни и Шуши.
"В ночь на 3 ноября в населенных пунктах (Карабаха - ред.) ситуация была относительно спокойной. Однако на рассвете противник возобновил действия и открыл огонь из установки "Смерч" по городам Мартуни и Шуши. Пострадавших нет", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook
.
Отмечается, что в других населенных пунктах ситуация относительно спокойная.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе
начались 27 сентября. Армения
и Азербайджан
обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.