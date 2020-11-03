https://ria.ru/20201103/karabakh-1582763993.html

В Карабахе заявили об обстреле Азербайджаном двух городов из РСЗО "Смерч"

В Карабахе заявили об обстреле Азербайджаном двух городов из РСЗО "Смерч"

Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило во вторник об обстреле из реактивных систем залпового огня "Смерч"... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T08:46

2020-11-03T08:46

2020-11-03T08:46

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

в мире

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ЕРЕВАН, 3 ноя - РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило во вторник об обстреле из реактивных систем залпового огня "Смерч" городов Мартуни и Шуши."В ночь на 3 ноября в населенных пунктах (Карабаха - ред.) ситуация была относительно спокойной. Однако на рассвете противник возобновил действия и открыл огонь из установки "Смерч" по городам Мартуни и Шуши. Пострадавших нет", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook.Отмечается, что в других населенных пунктах ситуация относительно спокойная.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/karabakh-1582664630.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире