https://ria.ru/20201103/izrail-1582842451.html

Депутат Кнессета: тысячи израильтян не могут пожениться из-за пандемии

Депутат Кнессета: тысячи израильтян не могут пожениться из-за пандемии

Тысячи израильтян, которые не могут заключить брак в раввинате (если хотя бы один из партнеров не является "галахическим" евреем), в эпоху пандемии лишились... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:41

2020-11-03T15:41

2020-11-03T15:41

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Тысячи израильтян, которые не могут заключить брак в раввинате (если хотя бы один из партнеров не является "галахическим" евреем), в эпоху пандемии лишились возможности пожениться за пределами страны, как это практиковалось прежде, когда значительная часть светских израильтян или этнически смешанных пар заключали брак на Кипре, в Чехии и других странах, после чего подтверждали его в МВД Израиля. Об этом РИА Новости рассказал депутат Кнессета от партии "Еш Атид - Телем" Андрей Кожинов."Сейчас жениться официально и получить статус от МВД (таким людям) не просто сложно, а невозможно. Поскольку раввинат не признает право этих людей жениться, соответственно, раввинат и министр внутренних дел говорят: ребята, летите за границу. А за границу вылететь невозможно, потому что список "красных" стран (с тяжелой эпидемиологической ситуацией - ред.) меняется постоянно", - сказал Кожинов в интервью РИА Новости.Проблема обсуждалась в понедельник на заседании парламентской комиссии Кнессета по внутренним делам, где одним из решений была названа возможность регистрации браков на территории иностранных посольств в Израиле. Посольство Норвегии уже выступило с инициативой регистрировать браки между израильтянами в помещении консульства в случае, если государство Израиль готово их признать.Однако признание государственными структурами браков, заключенных таким образом, до сих пор остаётся под вопросом. Официальная регистрация браков в Израиле упрощает решение целого ряда социальных проблем, возникающих у семьи, включая получение социального жилья, налоговые послабления, усыновление детей и процедуры по лечению бесплодия. Другим решением проблемы могла бы стать возможность заключать браки на судах под иностранными флагами за пределами территориальных вод Израиля."Сегодня доходит до абсурда - люди предлагают позволить капитану корабля под Мальтийским флагом за пределами 12-мильной зоны израильских территориальных вод регистрировать браки для таких людей - по международному закону это можно, кстати. И после этого якобы эти браки должны быть признаны здесь. Но там тоже закавыка, потому что государство, под чьим флагом находится корабль, должно выдавать апостиль. А за ним нужно опять куда-то лететь", - сказал парламентарий.Если государство не найдёт решения данной проблемы в ближайшее время, пары, лишенные возможности создать семью, направят коллективный иск в Верховный суд против МВД и министерства юстиции, к которому Кожинов намерен присоединиться на правах парламентария."Ну это же абсурд, государство не должно унижать своих граждан таким образом, лишая их базовых прав. Решение должно быть найдено", - заключил собеседник агентства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/izrail-1582710358.html

https://ria.ru/20201101/vaktsina-1582522436.html

https://ria.ru/20201008/izrail-1578840255.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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