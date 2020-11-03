https://ria.ru/20201103/izmena-1582920680.html

Девушка раскрыла измену с помощью маленькой детали на фото

Девушка раскрыла измену с помощью маленькой детали на фото

Пользователь Сидни Кинч поделилась в тиктоке историей о том, как раскрыла измену своего парня, с которым они встречались четыре года. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T22:47

2020-11-03T22:47

2020-11-03T22:47

общество

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пользователь Сидни Кинч поделилась в тиктоке историей о том, как раскрыла измену своего парня, с которым они встречались четыре года. Сидни показала селфи молодого человека, которое тот отправил ей. На фото парень в солнцезащитных очках за рулем автомобиля. На первый взгляд кадр не кажется подозрительным, однако героиня истории обратила внимание на отражение на стекле очков — на нем видны ноги девушки, сидевшей рядом с ее парнем. Сидни спросила у парня, почему рядом с ним была другая девушка. Он в ответ назвал ее сумасшедшей и заявил, что с ним была подруга. Позже выяснилось, что молодой человек изменял ей на протяжении месяца, а общие знакомые рассказали, что видели его как минимум с пятью разными девушками. В итоге пара рассталась.

https://ria.ru/20200924/izmena-1577720335.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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