https://ria.ru/20201103/izmena-1582920680.html
Девушка раскрыла измену с помощью маленькой детали на фото
Девушка раскрыла измену с помощью маленькой детали на фото
Пользователь Сидни Кинч поделилась в тиктоке историей о том, как раскрыла измену своего парня, с которым они встречались четыре года. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T22:47
2020-11-03T22:47
2020-11-03T22:47
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149864/56/1498645655_0:261:2500:1667_1400x0_80_0_0_a56d365452aa7471d04f3f20edbddfb6.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пользователь Сидни Кинч поделилась в тиктоке историей о том, как раскрыла измену своего парня, с которым они встречались четыре года. Сидни показала селфи молодого человека, которое тот отправил ей. На фото парень в солнцезащитных очках за рулем автомобиля. На первый взгляд кадр не кажется подозрительным, однако героиня истории обратила внимание на отражение на стекле очков — на нем видны ноги девушки, сидевшей рядом с ее парнем. Сидни спросила у парня, почему рядом с ним была другая девушка. Он в ответ назвал ее сумасшедшей и заявил, что с ним была подруга. Позже выяснилось, что молодой человек изменял ей на протяжении месяца, а общие знакомые рассказали, что видели его как минимум с пятью разными девушками. В итоге пара рассталась.
https://ria.ru/20200924/izmena-1577720335.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149864/56/1498645655_241:0:2464:1667_1400x0_80_0_0_0c9f01a2fc841aecb379c9259c8ac02d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, в мире
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пользователь Сидни Кинч поделилась в тиктоке историей о том, как раскрыла измену своего парня, с которым они встречались четыре года.
"Посмотрите, что отражается в очках ваших мужчин, дамы", — подписала публикацию девушка.
Сидни показала селфи молодого человека, которое тот отправил ей. На фото парень в солнцезащитных очках за рулем автомобиля. На первый взгляд кадр не кажется подозрительным, однако героиня истории обратила внимание на отражение на стекле очков — на нем видны ноги девушки, сидевшей рядом с ее парнем.
Сидни спросила у парня, почему рядом с ним была другая девушка. Он в ответ назвал ее сумасшедшей и заявил, что с ним была подруга. Позже выяснилось, что молодой человек изменял ей на протяжении месяца, а общие знакомые рассказали, что видели его как минимум с пятью разными девушками. В итоге пара рассталась.