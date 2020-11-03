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Девушка раскрыла измену с помощью маленькой детали на фото
Девушка раскрыла измену с помощью маленькой детали на фото
Пользователь Сидни Кинч поделилась в тиктоке историей о том, как раскрыла измену своего парня, с которым они встречались четыре года. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T22:47
2020-11-03T22:47
общество
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пользователь Сидни Кинч поделилась в тиктоке историей о том, как раскрыла измену своего парня, с которым они встречались четыре года. Сидни показала селфи молодого человека, которое тот отправил ей. На фото парень в солнцезащитных очках за рулем автомобиля. На первый взгляд кадр не кажется подозрительным, однако героиня истории обратила внимание на отражение на стекле очков — на нем видны ноги девушки, сидевшей рядом с ее парнем. Сидни спросила у парня, почему рядом с ним была другая девушка. Он в ответ назвал ее сумасшедшей и заявил, что с ним была подруга. Позже выяснилось, что молодой человек изменял ей на протяжении месяца, а общие знакомые рассказали, что видели его как минимум с пятью разными девушками. В итоге пара рассталась.
https://ria.ru/20200924/izmena-1577720335.html
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60
общество, в мире

Девушка раскрыла измену с помощью маленькой детали на фото

22:47 03.11.2020
 
© Fotolia / SondemСвадьба
Свадьба - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Fotolia / Sondem
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пользователь Сидни Кинч поделилась в тиктоке историей о том, как раскрыла измену своего парня, с которым они встречались четыре года.
"Посмотрите, что отражается в очках ваших мужчин, дамы", — подписала публикацию девушка.
Сидни показала селфи молодого человека, которое тот отправил ей. На фото парень в солнцезащитных очках за рулем автомобиля. На первый взгляд кадр не кажется подозрительным, однако героиня истории обратила внимание на отражение на стекле очков — на нем видны ноги девушки, сидевшей рядом с ее парнем.
 
Сидни спросила у парня, почему рядом с ним была другая девушка. Он в ответ назвал ее сумасшедшей и заявил, что с ним была подруга. Позже выяснилось, что молодой человек изменял ей на протяжении месяца, а общие знакомые рассказали, что видели его как минимум с пятью разными девушками. В итоге пара рассталась.
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