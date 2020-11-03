https://ria.ru/20201103/ispaniya-1582800964.html
Турпоток в Испанию в сентябре сократился на 87 процентов
Турпоток в Испанию в сентябре сократился на 87 процентов
Туристический поток в Испанию в сентябре снизился на 87,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с начала года падение составило 74,9... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:25
2020-11-03T12:25
2020-11-03T12:25
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Туристический поток в Испанию в сентябре снизился на 87,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с начала года падение составило 74,9 процента, свидетельствуют данные Национального института статистики (INE).В сентябре страну посетили 1,1 миллиона иностранных гостей. Чаще всего приезжали французы (389,7 тысячи человек, 34,2 процента от общего потока), британцы (161 тысячи), немцы (90 тысяч).Согласно данным INE, расходы зарубежных путешественников, побывавших в Испании в певый месяц осени, снизились на 89,9 процента по сравнению с 2019 годом.В прошлом году Испания вновь заняла второе место в мире после Франции по числу принимаемых туристов – ее посетили 84 миллиона человек.
https://ria.ru/20201102/kanary-1582610370.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, франция, испания
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Туристический поток в Испанию в сентябре снизился на 87,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с начала года падение составило 74,9 процента, свидетельствуют данные Национального института статистики (INE).
В сентябре страну посетили 1,1 миллиона иностранных гостей. Чаще всего приезжали французы (389,7 тысячи человек, 34,2 процента от общего потока), британцы (161 тысячи), немцы (90 тысяч).
Согласно данным INE, расходы зарубежных путешественников, побывавших в Испании в певый месяц осени, снизились на 89,9 процента по сравнению с 2019 годом.
В прошлом году Испания вновь заняла второе место в мире после Франции по числу принимаемых туристов – ее посетили 84 миллиона человек.