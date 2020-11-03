Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201103/ispaniya-1582800964.html
Турпоток в Испанию в сентябре сократился на 87 процентов
Турпоток в Испанию в сентябре сократился на 87 процентов
Туристический поток в Испанию в сентябре снизился на 87,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с начала года падение составило 74,9... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:25
2020-11-03T12:25
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
франция
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155558/64/1555586479_0:98:1920:1178_1400x0_80_0_0_16596dc99d2e207ad214a0b66a682919.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Туристический поток в Испанию в сентябре снизился на 87,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с начала года падение составило 74,9 процента, свидетельствуют данные Национального института статистики (INE).В сентябре страну посетили 1,1 миллиона иностранных гостей. Чаще всего приезжали французы (389,7 тысячи человек, 34,2 процента от общего потока), британцы (161 тысячи), немцы (90 тысяч).Согласно данным INE, расходы зарубежных путешественников, побывавших в Испании в певый месяц осени, снизились на 89,9 процента по сравнению с 2019 годом.В прошлом году Испания вновь заняла второе место в мире после Франции по числу принимаемых туристов – ее посетили 84 миллиона человек.
https://ria.ru/20201102/kanary-1582610370.html
франция
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155558/64/1555586479_110:0:1811:1276_1400x0_80_0_0_8bae555d0096b0e9d1afcfa212df45fc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, новости - туризм, франция, испания

Турпоток в Испанию в сентябре сократился на 87 процентов

12:25 03.11.2020
 
© Фото : Pixabay/sgalisteoТуристы на пляже Испании
Туристы на пляже Испании - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : Pixabay/sgalisteo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Туристический поток в Испанию в сентябре снизился на 87,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с начала года падение составило 74,9 процента, свидетельствуют данные Национального института статистики (INE).
В сентябре страну посетили 1,1 миллиона иностранных гостей. Чаще всего приезжали французы (389,7 тысячи человек, 34,2 процента от общего потока), британцы (161 тысячи), немцы (90 тысяч).
Согласно данным INE, расходы зарубежных путешественников, побывавших в Испании в певый месяц осени, снизились на 89,9 процента по сравнению с 2019 годом.
В прошлом году Испания вновь заняла второе место в мире после Франции по числу принимаемых туристов – ее посетили 84 миллиона человек.
Отели острова Тенерифе соответствуют самым высоким требованиям по уровню комфорта и сервиса - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 12:54Туризм
На Канарах установили правила приема всех туристов
 
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмФранцияИспания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от ограждения вокруг Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала "нулевую терпимость" к провокаторам
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
23:13Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым
23:06Белый дом пока останется за установленным на случай беспорядков забором
Лента новостейМолния