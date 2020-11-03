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https://ria.ru/20201103/immunitet-1582893312.html
Раскрыт способ помочь иммунитету в холода
Раскрыт способ помочь иммунитету в холода
Распространенное мнение о том, что употребление жиров только вредит организму, неверно, поскольку они могут усилить иммунитет в холодное время года, заявил... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T19:04
2020-11-03T19:04
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общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Распространенное мнение о том, что употребление жиров только вредит организму, неверно, поскольку они могут усилить иммунитет в холодное время года, заявил врач-терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов в беседе с радио Sputnik."Сейчас актуальная тема – это иммунитет. Для поддержания местного и общего иммунитета в пищу надо употреблять жиры животного происхождения", - рассказал специалист.Врач отметил, что из них строится слизистая оболочка, защищающая организм от вирусов, в том числе от коронавируса. Он посоветовал употреблять гусиный, говяжий или свиной жир, а также медвежий и бобровый.Эксперт рассказал, что к растительным жирам организм приспособлен гораздо хуже, а трансжиры назвал абсолютным злом. Он также уточнил, что даже с самыми безопасными жирами необходимо соблюдать норму и балансировать их с углеводами. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/immunitet-1582687368.html
https://rsport.ria.ru/20201103/produkty-1582866012.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Раскрыт способ помочь иммунитету в холода

19:04 03.11.2020
 
© Depositphotos / plrangВирус в крови
Вирус в крови - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Depositphotos / plrang
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Распространенное мнение о том, что употребление жиров только вредит организму, неверно, поскольку они могут усилить иммунитет в холодное время года, заявил врач-терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов в беседе с радио Sputnik.
"Сейчас актуальная тема – это иммунитет. Для поддержания местного и общего иммунитета в пищу надо употреблять жиры животного происхождения", - рассказал специалист.
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Врач отметил, что из них строится слизистая оболочка, защищающая организм от вирусов, в том числе от коронавируса. Он посоветовал употреблять гусиный, говяжий или свиной жир, а также медвежий и бобровый.
"Самые безопасные, самые полезные – это животные жиры. На них можно готовить и употреблять их в пищу в разумных количествах. На втором месте по безопасности идут Омега-3 жиры. Это тот самый рыбий жир и масло печени трески. Такие жиры тоже безопасные и полезные, но они быстро окисляются, поэтому на них готовить нельзя", - сообщил специалист.
Эксперт рассказал, что к растительным жирам организм приспособлен гораздо хуже, а трансжиры назвал абсолютным злом. Он также уточнил, что даже с самыми безопасными жирами необходимо соблюдать норму и балансировать их с углеводами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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