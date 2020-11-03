https://ria.ru/20201103/immunitet-1582893312.html

Раскрыт способ помочь иммунитету в холода

Раскрыт способ помочь иммунитету в холода

Распространенное мнение о том, что употребление жиров только вредит организму, неверно, поскольку они могут усилить иммунитет в холодное время года, заявил... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T19:04

2020-11-03T19:04

2020-11-03T19:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Распространенное мнение о том, что употребление жиров только вредит организму, неверно, поскольку они могут усилить иммунитет в холодное время года, заявил врач-терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов в беседе с радио Sputnik."Сейчас актуальная тема – это иммунитет. Для поддержания местного и общего иммунитета в пищу надо употреблять жиры животного происхождения", - рассказал специалист.Врач отметил, что из них строится слизистая оболочка, защищающая организм от вирусов, в том числе от коронавируса. Он посоветовал употреблять гусиный, говяжий или свиной жир, а также медвежий и бобровый.Эксперт рассказал, что к растительным жирам организм приспособлен гораздо хуже, а трансжиры назвал абсолютным злом. Он также уточнил, что даже с самыми безопасными жирами необходимо соблюдать норму и балансировать их с углеводами. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/immunitet-1582687368.html

https://rsport.ria.ru/20201103/produkty-1582866012.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество