Раскрыт способ помочь иммунитету в холода
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Распространенное мнение о том, что употребление жиров только вредит организму, неверно, поскольку они могут усилить иммунитет в холодное время года, заявил врач-терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов в беседе с радио Sputnik.
"Сейчас актуальная тема – это иммунитет. Для поддержания местного и общего иммунитета в пищу надо употреблять жиры животного происхождения", - рассказал специалист.
Врач отметил, что из них строится слизистая оболочка, защищающая организм от вирусов, в том числе от коронавируса. Он посоветовал употреблять гусиный, говяжий или свиной жир, а также медвежий и бобровый.
"Самые безопасные, самые полезные – это животные жиры. На них можно готовить и употреблять их в пищу в разумных количествах. На втором месте по безопасности идут Омега-3 жиры. Это тот самый рыбий жир и масло печени трески. Такие жиры тоже безопасные и полезные, но они быстро окисляются, поэтому на них готовить нельзя", - сообщил специалист.
Эксперт рассказал, что к растительным жирам организм приспособлен гораздо хуже, а трансжиры назвал абсолютным злом. Он также уточнил, что даже с самыми безопасными жирами необходимо соблюдать норму и балансировать их с углеводами.
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