https://ria.ru/20201103/germaniya-1582802581.html

В Германии усилили меры безопасности после теракта в Вене

В Германии усилили меры безопасности после теракта в Вене

Федеральная полиция ФРГ усилила меры безопасности после теракта в Вене, акцент делается на контроле на границе, железнодорожном транспорте и розыскных... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:07

2020-11-03T12:07

2020-11-03T17:02

теракт в вене

себастьян курц

германия

австрия

вена

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155958/93/1559589325_0:79:2911:1716_1400x0_80_0_0_645ec7d6534444b626e976f9c6036278.jpg

БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Федеральная полиция ФРГ усилила меры безопасности после теракта в Вене, акцент делается на контроле на границе, железнодорожном транспорте и розыскных мероприятиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе.Из тактических соображений проводимых операций полиция не раскрывает детали предпринимаемых мер, добавил он.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201103/terakty-1582749580.html

германия

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стрельба в Вене. Кадры из соцсетей В соцсетях опубликованы видео из Вены, где неизвестные атаковали несколько локаций. По меньшей мере семь человек погибло. 2020-11-03T12:07 true PT1M34S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, себастьян курц, германия, австрия, вена, в мире