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В Германии усилили меры безопасности после теракта в Вене
В Германии усилили меры безопасности после теракта в Вене
Федеральная полиция ФРГ усилила меры безопасности после теракта в Вене, акцент делается на контроле на границе, железнодорожном транспорте и розыскных... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:07
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теракт в вене
себастьян курц
германия
австрия
вена
в мире
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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Федеральная полиция ФРГ усилила меры безопасности после теракта в Вене, акцент делается на контроле на границе, железнодорожном транспорте и розыскных мероприятиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе.Из тактических соображений проводимых операций полиция не раскрывает детали предпринимаемых мер, добавил он.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России
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германия
австрия
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Стрельба в Вене. Кадры из соцсетей
В соцсетях опубликованы видео из Вены, где неизвестные атаковали несколько локаций. По меньшей мере семь человек погибло.
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теракт в вене, себастьян курц, германия, австрия, вена, в мире

В Германии усилили меры безопасности после теракта в Вене

12:07 03.11.2020 (обновлено: 17:02 03.11.2020)
 
© AP Photo / dpa/Robert MichaelПолицейские в Германии
Полицейские в Германии - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© AP Photo / dpa/Robert Michael
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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Федеральная полиция ФРГ усилила меры безопасности после теракта в Вене, акцент делается на контроле на границе, железнодорожном транспорте и розыскных мероприятиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

"В связи с произошедшим федеральная полиция в соответствии с требованиями ситуации усилила меры в сфере своих задач. К этому относится в первую очередь активизация розыскных мероприятий на внутренней границе (границах со странами Шенгенской зоны), а также в сфере полицейской работы на железнодорожном транспорте", - сообщил собеседник агентства.

Из тактических соображений проводимых операций полиция не раскрывает детали предпринимаемых мер, добавил он.
В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Полицейские заблокировали улицу после теракта в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Теракт в ВенеСебастьян КурцГерманияАвстрияВенаВ мире
 
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