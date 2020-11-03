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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201103/gazzaev-1582797982.html
В Госдуме рассказали, чему Запад должен поучиться у России
В Госдуме рассказали, чему Запад должен поучиться у России
Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев, комментируя инциденты в Париже и Ницце, рекомендовал западным коллегами активнее использовать... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:47
2020-11-03T11:47
религия и мировоззрение
валерий газзаев
новости - религия и мировоззрение
госдума рф
франция
ницца
париж
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев, комментируя инциденты в Париже и Ницце, рекомендовал западным коллегами активнее использовать опыт России в построении межрелигиозного мира."Испокон веков в нашей стране выстраивались гармоничные межрелигиозные отношения, и во главу угла в них всегда ставились принципы веротерпимости, милосердия и помощи ближнему. И сегодня наша конституция отражает принципы взаимоуважения, сотрудничества и недопустимость оскорбления чувств верующих", - сказал депутат на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Кроме того, подчеркнул Газзаев, к мнению духовных лидеров в России всегда прислушиваются: например, главы наших традиционных религиозных общин входят в консультативные и совещательные органы министерств и ведомств."Я осуждаю любые проявления экстремизма и терроризма. А зарубежным странам я бы рекомендовал перенять успешный опыт России в построении межрелигиозного мира и согласия в стране", - добавил Газзаев.В четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582164379.html
https://ria.ru/20201101/neugodno-1582572397.html
франция
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валерий газзаев, новости - религия и мировоззрение, госдума рф, франция, ницца, париж, в мире

В Госдуме рассказали, чему Запад должен поучиться у России

11:47 03.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВалерий Газзаев
Валерий Газзаев - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев, комментируя инциденты в Париже и Ницце, рекомендовал западным коллегами активнее использовать опыт России в построении межрелигиозного мира.
"Испокон веков в нашей стране выстраивались гармоничные межрелигиозные отношения, и во главу угла в них всегда ставились принципы веротерпимости, милосердия и помощи ближнему. И сегодня наша конституция отражает принципы взаимоуважения, сотрудничества и недопустимость оскорбления чувств верующих", - сказал депутат на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Кроме того, подчеркнул Газзаев, к мнению духовных лидеров в России всегда прислушиваются: например, главы наших традиционных религиозных общин входят в консультативные и совещательные органы министерств и ведомств.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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"Я осуждаю любые проявления экстремизма и терроризма. А зарубежным странам я бы рекомендовал перенять успешный опыт России в построении межрелигиозного мира и согласия в стране", - добавил Газзаев.
В четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.
После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
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Религия и мировоззрениеВалерий ГаззаевНовости - Религия и мировоззрениеГосдума РФФранцияНиццаПарижВ мире
 
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