https://ria.ru/20201103/gazzaev-1582797982.html

В Госдуме рассказали, чему Запад должен поучиться у России

В Госдуме рассказали, чему Запад должен поучиться у России

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев, комментируя инциденты в Париже и Ницце, рекомендовал западным коллегами активнее использовать... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:47

2020-11-03T11:47

2020-11-03T11:47

религия и мировоззрение

валерий газзаев

новости - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев, комментируя инциденты в Париже и Ницце, рекомендовал западным коллегами активнее использовать опыт России в построении межрелигиозного мира."Испокон веков в нашей стране выстраивались гармоничные межрелигиозные отношения, и во главу угла в них всегда ставились принципы веротерпимости, милосердия и помощи ближнему. И сегодня наша конституция отражает принципы взаимоуважения, сотрудничества и недопустимость оскорбления чувств верующих", - сказал депутат на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Кроме того, подчеркнул Газзаев, к мнению духовных лидеров в России всегда прислушиваются: например, главы наших традиционных религиозных общин входят в консультативные и совещательные органы министерств и ведомств."Я осуждаю любые проявления экстремизма и терроризма. А зарубежным странам я бы рекомендовал перенять успешный опыт России в построении межрелигиозного мира и согласия в стране", - добавил Газзаев.В четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.

https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582164379.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий газзаев, новости - религия и мировоззрение, госдума рф, франция, ницца, париж, в мире