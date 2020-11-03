https://ria.ru/20201103/feyki-1582788143.html

В Общественной палате предложили создать Росфейкнадзор

В Общественной палате предложили создать Росфейкнадзор

Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич предложил создать общественную организацию, например, Росфейкнадзор, поскольку только... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:08

2020-11-03T11:08

2020-11-03T11:08

александр малькевич

общественная палата рф

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич предложил создать общественную организацию, например, Росфейкнадзор, поскольку только за 2020 год выявлено 25 тысяч ложных сообщений в сети."Одна из идей, которую мы обсуждали на площадке Общественной палаты, ну, во-первых, вполне возможно, что потребуется некая, пусть общественная организация Росфейкнадзор. Потому что у нас в этом году выявленных нами фейков и вбросов общее число достигает 25 тысяч, и это только выявленных, по которым мы принимали какие-то меры", - сказал он.Основные волны ложных сообщений, по словам общественника, были связаны с коронавирусом, конституцией и единым дем голосования."И сейчас опять пошла волна по коронавирусу. А как измерить количество прочтений, количество репостов, количество пересылок в чатах? И это серьезнейший вызов, и надо сказать честно, общество к нему не готово, к противостоянию", - отметил Малькевич.Такая организация могла бы, как отметил член ОП в разговоре с РИА Новости, действовать на базе Общественной палаты.

https://ria.ru/20201030/maski-1582177222.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр малькевич, общественная палата рф, общество