https://ria.ru/20201103/feyki-1582788143.html
В Общественной палате предложили создать Росфейкнадзор
В Общественной палате предложили создать Росфейкнадзор
Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич предложил создать общественную организацию, например, Росфейкнадзор, поскольку только... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:08
2020-11-03T11:08
2020-11-03T11:08
александр малькевич
общественная палата рф
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич предложил создать общественную организацию, например, Росфейкнадзор, поскольку только за 2020 год выявлено 25 тысяч ложных сообщений в сети."Одна из идей, которую мы обсуждали на площадке Общественной палаты, ну, во-первых, вполне возможно, что потребуется некая, пусть общественная организация Росфейкнадзор. Потому что у нас в этом году выявленных нами фейков и вбросов общее число достигает 25 тысяч, и это только выявленных, по которым мы принимали какие-то меры", - сказал он.Основные волны ложных сообщений, по словам общественника, были связаны с коронавирусом, конституцией и единым дем голосования."И сейчас опять пошла волна по коронавирусу. А как измерить количество прочтений, количество репостов, количество пересылок в чатах? И это серьезнейший вызов, и надо сказать честно, общество к нему не готово, к противостоянию", - отметил Малькевич.Такая организация могла бы, как отметил член ОП в разговоре с РИА Новости, действовать на базе Общественной палаты.
https://ria.ru/20201030/maski-1582177222.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр малькевич, общественная палата рф, общество
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич
предложил создать общественную организацию, например, Росфейкнадзор, поскольку только за 2020 год выявлено 25 тысяч ложных сообщений в сети.
"Одна из идей, которую мы обсуждали на площадке Общественной палаты, ну, во-первых, вполне возможно, что потребуется некая, пусть общественная организация Росфейкнадзор. Потому что у нас в этом году выявленных нами фейков и вбросов общее число достигает 25 тысяч, и это только выявленных, по которым мы принимали какие-то меры", - сказал он.
Основные волны ложных сообщений, по словам общественника, были связаны с коронавирусом, конституцией и единым дем голосования.
"И сейчас опять пошла волна по коронавирусу. А как измерить количество прочтений, количество репостов, количество пересылок в чатах? И это серьезнейший вызов, и надо сказать честно, общество к нему не готово, к противостоянию", - отметил Малькевич.
Такая организация могла бы, как отметил член ОП в разговоре с РИА Новости, действовать на базе Общественной палаты.