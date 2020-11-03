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https://ria.ru/20201103/feyki-1582788143.html
В Общественной палате предложили создать Росфейкнадзор
В Общественной палате предложили создать Росфейкнадзор
Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич предложил создать общественную организацию, например, Росфейкнадзор, поскольку только... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:08
2020-11-03T11:08
александр малькевич
общественная палата рф
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич предложил создать общественную организацию, например, Росфейкнадзор, поскольку только за 2020 год выявлено 25 тысяч ложных сообщений в сети."Одна из идей, которую мы обсуждали на площадке Общественной палаты, ну, во-первых, вполне возможно, что потребуется некая, пусть общественная организация Росфейкнадзор. Потому что у нас в этом году выявленных нами фейков и вбросов общее число достигает 25 тысяч, и это только выявленных, по которым мы принимали какие-то меры", - сказал он.Основные волны ложных сообщений, по словам общественника, были связаны с коронавирусом, конституцией и единым дем голосования."И сейчас опять пошла волна по коронавирусу. А как измерить количество прочтений, количество репостов, количество пересылок в чатах? И это серьезнейший вызов, и надо сказать честно, общество к нему не готово, к противостоянию", - отметил Малькевич.Такая организация могла бы, как отметил член ОП в разговоре с РИА Новости, действовать на базе Общественной палаты.
https://ria.ru/20201030/maski-1582177222.html
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александр малькевич, общественная палата рф, общество

В Общественной палате предложили создать Росфейкнадзор

11:08 03.11.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич предложил создать общественную организацию, например, Росфейкнадзор, поскольку только за 2020 год выявлено 25 тысяч ложных сообщений в сети.
"Одна из идей, которую мы обсуждали на площадке Общественной палаты, ну, во-первых, вполне возможно, что потребуется некая, пусть общественная организация Росфейкнадзор. Потому что у нас в этом году выявленных нами фейков и вбросов общее число достигает 25 тысяч, и это только выявленных, по которым мы принимали какие-то меры", - сказал он.
Основные волны ложных сообщений, по словам общественника, были связаны с коронавирусом, конституцией и единым дем голосования.
"И сейчас опять пошла волна по коронавирусу. А как измерить количество прочтений, количество репостов, количество пересылок в чатах? И это серьезнейший вызов, и надо сказать честно, общество к нему не готово, к противостоянию", - отметил Малькевич.
Такая организация могла бы, как отметил член ОП в разговоре с РИА Новости, действовать на базе Общественной палаты.
Не верю! Фейки о медицинских масках - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 12:00Не верю!
Не верю! Фейки о медицинских маскахНа фоне введения обязательного масочного режима возникают споры: правда ли, что, по данным ученых, заболевает больший процент тех, кто носит маски? Действительно ли в маске развиваются бактерии и собирается большое количество углекислого газа? А воздухом, который мы выдыхаем - нельзя дышать? Отделяем правду от фейков.
 
Александр МалькевичОбщественная палата РФОбщество
 
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