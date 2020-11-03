https://ria.ru/20201103/festival-1582830283.html

Фестиваль искусств в Ивановской области впервые проходит онлайн

Фестиваль искусств в Ивановской области впервые проходит онлайн

Юбилейный тридцатый фестиваль искусств "Дни российской культуры" стартовал в Ивановской области, он впервые проходит в онлайн-формате, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:23

2020-11-03T14:23

2020-11-03T14:23

ивановская область

культура

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ИВАНОВО, 3 ноя – РИА Новости. Юбилейный тридцатый фестиваль искусств "Дни российской культуры" стартовал в Ивановской области, он впервые проходит в онлайн-формате, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Фестиваль продлится до 15 ноября. За тринадцать дней зрители посмотрят онлайн-трансляции концертов ансамблей народной духовной музыки и коллективов классической вокальной и инструментальной музыки, театральных постановок и выставочных проектов. Начнутся дни российской культуры с "Ночи искусств", в рамках которой в онлайн формате пройдут спектакли, экскурсии, лекции, мастер-классы, творческие встречи", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что в программе театров Ивановской области – музыкальная комедия Ивановского музыкального театра "Подлинная история поручика Ржевского", спектакль "Снегурочка" Кинешемского драматического театра им. А.Н. Островского, кантата "Нам нужен мир" проекта Ивановской региональной лаборатории музыкального театра.Фестиваль "Дни российской культуры" - уникальный просветительский проект, направленный на популяризацию лучших образцов российской культуры. По традиции в рамках "Дней российской культуры" проходит фестиваль национальных культур.

https://ria.ru/20201022/turizm-1580993566.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура