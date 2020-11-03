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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20201103/festival-1582830283.html
Фестиваль искусств в Ивановской области впервые проходит онлайн
Фестиваль искусств в Ивановской области впервые проходит онлайн
Юбилейный тридцатый фестиваль искусств "Дни российской культуры" стартовал в Ивановской области, он впервые проходит в онлайн-формате, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T14:23
2020-11-03T14:23
ивановская область
культура
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ИВАНОВО, 3 ноя – РИА Новости. Юбилейный тридцатый фестиваль искусств "Дни российской культуры" стартовал в Ивановской области, он впервые проходит в онлайн-формате, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Фестиваль продлится до 15 ноября. За тринадцать дней зрители посмотрят онлайн-трансляции концертов ансамблей народной духовной музыки и коллективов классической вокальной и инструментальной музыки, театральных постановок и выставочных проектов. Начнутся дни российской культуры с "Ночи искусств", в рамках которой в онлайн формате пройдут спектакли, экскурсии, лекции, мастер-классы, творческие встречи", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что в программе театров Ивановской области – музыкальная комедия Ивановского музыкального театра "Подлинная история поручика Ржевского", спектакль "Снегурочка" Кинешемского драматического театра им. А.Н. Островского, кантата "Нам нужен мир" проекта Ивановской региональной лаборатории музыкального театра.Фестиваль "Дни российской культуры" - уникальный просветительский проект, направленный на популяризацию лучших образцов российской культуры. По традиции в рамках "Дней российской культуры" проходит фестиваль национальных культур.
https://ria.ru/20201022/turizm-1580993566.html
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культура

Фестиваль искусств в Ивановской области впервые проходит онлайн

14:23 03.11.2020
 
© Fotolia / AikonДевушка играет на скрипке
Девушка играет на скрипке - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Fotolia / Aikon
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ИВАНОВО, 3 ноя – РИА Новости. Юбилейный тридцатый фестиваль искусств "Дни российской культуры" стартовал в Ивановской области, он впервые проходит в онлайн-формате, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Фестиваль продлится до 15 ноября. За тринадцать дней зрители посмотрят онлайн-трансляции концертов ансамблей народной духовной музыки и коллективов классической вокальной и инструментальной музыки, театральных постановок и выставочных проектов. Начнутся дни российской культуры с "Ночи искусств", в рамках которой в онлайн формате пройдут спектакли, экскурсии, лекции, мастер-классы, творческие встречи", – сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что в программе театров Ивановской области – музыкальная комедия Ивановского музыкального театра "Подлинная история поручика Ржевского", спектакль "Снегурочка" Кинешемского драматического театра им. А.Н. Островского, кантата "Нам нужен мир" проекта Ивановской региональной лаборатории музыкального театра.
Фестиваль "Дни российской культуры" - уникальный просветительский проект, направленный на популяризацию лучших образцов российской культуры. По традиции в рамках "Дней российской культуры" проходит фестиваль национальных культур.
 
Ивановская областьКультура
 
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