https://ria.ru/20201103/faktoring-1582804658.html
ПСБ предоставил ТГК-2 услуги агентского факторинга
ПСБ предоставил ТГК-2 услуги агентского факторинга
Договор агентского факторинга с лимитом в 3 миллиарда рублей заключили ПСБ и ПАО "Территориальная генерирующая компания №2", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:18
2020-11-03T12:18
2020-11-03T12:18
банк псб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Договор агентского факторинга с лимитом в 3 миллиарда рублей заключили ПСБ и ПАО "Территориальная генерирующая компания №2", сообщает пресс-служба банка.В пресс-службе пояснили, что договор агентского факторинга обеспечивает финансирование кредиторской задолженности клиента и позволяет закрыть кассовые разрывы в рамках текущей операционной деятельности компании."Средства будут направлены на финансирование поставщиков топлива в рамках отопительного сезона 2020-2021 в Центральном и Северо-Западном округах. Компания планирует воспользоваться всем объемом средств в течение ближайшего квартала, при этом 1 миллиард рублей уже использован", — говорится в пресс-релизе.По словам директора департамента факторинговых операций ПСБ Бориса Соболева, финансирование компаний социально значимых отраслей входит в число ключевых направлений бизнеса ПСБ."Мы рады начать сотрудничество с одним из крупнейших игроков на рынке тепло- и электроэнергии — ТГК-2 — и уверены, что финансовая поддержка ПСБ будет способствовать сохранению стабильности работы компании с поставщиками", — отметил Соболев.
https://ria.ru/20201102/bank-1582633389.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк псб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Договор агентского факторинга с лимитом в 3 миллиарда рублей заключили ПСБ
и ПАО "Территориальная генерирующая компания №2", сообщает пресс-служба банка.
В пресс-службе пояснили, что договор агентского факторинга обеспечивает финансирование кредиторской задолженности клиента и позволяет закрыть кассовые разрывы в рамках текущей операционной деятельности компании.
"Средства будут направлены на финансирование поставщиков топлива в рамках отопительного сезона 2020-2021 в Центральном и Северо-Западном округах. Компания планирует воспользоваться всем объемом средств в течение ближайшего квартала, при этом 1 миллиард рублей уже использован", — говорится в пресс-релизе.
По словам директора департамента факторинговых операций ПСБ Бориса Соболева, финансирование компаний социально значимых отраслей входит в число ключевых направлений бизнеса ПСБ
.
"Мы рады начать сотрудничество с одним из крупнейших игроков на рынке тепло- и электроэнергии — ТГК-2 — и уверены, что финансовая поддержка ПСБ будет способствовать сохранению стабильности работы компании с поставщиками", — отметил Соболев.