https://ria.ru/20201103/evrosoyuz-1582872350.html

Россия не допустит "игры в одни ворота" с Евросоюзом, заявил Лавров

Россия не допустит "игры в одни ворота" с Евросоюзом, заявил Лавров

Москва, несмотря на недружественные действия ЕС, все таки остается открытой к диалогу, но "игры в одни ворота" не допустит, заявил во вторник глава МИД РФ... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:16

2020-11-03T17:16

2020-11-03T17:16

россия

сергей лавров

евросоюз

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581626216_0:136:3072:1864_1400x0_80_0_0_0027e3f3bf2775f8ff744de2056d4d24.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Москва, несмотря на недружественные действия ЕС, все таки остается открытой к диалогу, но "игры в одни ворота" не допустит, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Адекватно реагируя на недружественные действия, мы, тем не менее, сохраняем открытость к диалогу с Евросоюзом, который остается нашим важным торгово-экономическим партнером. Налицо устойчивый интерес бизнеса обеих сторон к углублению взаимовыгодной кооперации. Не теряет своего значения российско-есовское сотрудничество в сфере энергетики. Имеется ряд областей, в которых объективно востребовано сопряжение усилий. В их числе – противодействие новым вызовам и угрозам, кризисное регулирование, здравоохранение, климат, защита персональных данных, искусственный интеллект", - заявил Лавров в интервью газете "Коммерсант"."При этом европейские коллеги должны четко понимать, что любое взаимодействие возможно только на честной, равноправной основе, с учетом интересов друг друга. "Игры в одни ворота" мы не допустим. Односторонних жестов "доброй воли" с нашей стороны не будет. Рассчитываем, что рациональный подход, просто здравый смысл в брюссельских структурах и столицах стран-членов все-таки возьмут верх. Мы и здесь готовы подождать", - добавил министр.

https://ria.ru/20201027/sanktsii-1581762828.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, евросоюз, политика