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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/ekonomika-1582923903.html
Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
Глава Еврогруппы (совет министров финансов стран зоны евро) Паскаль Донохью уверен, что экономических потрясений после выборов президента США ждать не стоит, а... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T23:23
2020-11-03T23:23
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
еврозона
еврогруппа
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Глава Еврогруппы (совет министров финансов стран зоны евро) Паскаль Донохью уверен, что экономических потрясений после выборов президента США ждать не стоит, а тесное сотрудничество с Вашингтоном продолжится при любом исходе голосования."Нам известно, что в США действуют очень устойчивые институты, мы будем готовы работать с новым президентом США, когда он будет избран. Нас с США связывает не только коммерция, но и общие ценности, культура, поездки между двумя континентами", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной нестабильности после выборов в США и их влиянии на Еврозону.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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дональд трамп, еврозона, еврогруппа, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США

23:23 03.11.2020
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкГолосование на одном из избирательных участков в Вашингтоне, США
Голосование на одном из избирательных участков в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Глава Еврогруппы (совет министров финансов стран зоны евро) Паскаль Донохью уверен, что экономических потрясений после выборов президента США ждать не стоит, а тесное сотрудничество с Вашингтоном продолжится при любом исходе голосования.
"Нам известно, что в США действуют очень устойчивые институты, мы будем готовы работать с новым президентом США, когда он будет избран. Нас с США связывает не только коммерция, но и общие ценности, культура, поездки между двумя континентами", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной нестабильности после выборов в США и их влиянии на Еврозону.
В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампЕврозонаЕврогруппаДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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