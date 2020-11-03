https://ria.ru/20201103/ekonomika-1582923903.html

Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США

Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США

Глава Еврогруппы (совет министров финансов стран зоны евро) Паскаль Донохью уверен, что экономических потрясений после выборов президента США ждать не стоит, а... РИА Новости, 03.11.2020

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2020-11-03T23:23

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

еврозона

еврогруппа

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Глава Еврогруппы (совет министров финансов стран зоны евро) Паскаль Донохью уверен, что экономических потрясений после выборов президента США ждать не стоит, а тесное сотрудничество с Вашингтоном продолжится при любом исходе голосования."Нам известно, что в США действуют очень устойчивые институты, мы будем готовы работать с новым президентом США, когда он будет избран. Нас с США связывает не только коммерция, но и общие ценности, культура, поездки между двумя континентами", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной нестабильности после выборов в США и их влиянии на Еврозону.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-03T23:23 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, еврозона, еврогруппа, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире