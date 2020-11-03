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Ефремов хочет вернуть выплаченные потерпевшим 600 тысяч рублей
Ефремов хочет вернуть выплаченные потерпевшим 600 тысяч рублей
Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил РИА Новости, что актер переплатил признанным потерпевшими родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова 600 тысяч... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T19:03
2020-11-03T19:03
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил РИА Новости, что актер переплатил признанным потерпевшими родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова 600 тысяч рублей, защита добивается возвращения этих средств за вычетом суммы, потраченной на похороны."В конечном итоге мы выплатили каждому потерпевшему по миллиону рублей, но были переплаты. В частности, Виталий Захаров получил 1,2 миллиона рублей. Кроме того, в ходе рассмотрения дела были направлены ещё 400 тысяч рублей, которые они как бы не хотели принимать, эти средства ещё не вернулись. Таким образом, мы хотим вернуть 600 тысяч рублей, за вычетом суммы, потраченной на похороны, это чуть менее 500 тысяч. Кто именно должен вернуть эти средства? Нам безразлично, кто будет эти деньги возвращать", - рассказал собеседник агентства.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
https://ria.ru/20201103/efremov-1582757156.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва

Ефремов хочет вернуть выплаченные потерпевшим 600 тысяч рублей

19:03 03.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил РИА Новости, что актер переплатил признанным потерпевшими родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова 600 тысяч рублей, защита добивается возвращения этих средств за вычетом суммы, потраченной на похороны.
"В конечном итоге мы выплатили каждому потерпевшему по миллиону рублей, но были переплаты. В частности, Виталий Захаров получил 1,2 миллиона рублей. Кроме того, в ходе рассмотрения дела были направлены ещё 400 тысяч рублей, которые они как бы не хотели принимать, эти средства ещё не вернулись. Таким образом, мы хотим вернуть 600 тысяч рублей, за вычетом суммы, потраченной на похороны, это чуть менее 500 тысяч. Кто именно должен вернуть эти средства? Нам безразлично, кто будет эти деньги возвращать", - рассказал собеседник агентства.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
05:45
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМосква
 
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