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https://ria.ru/20201103/efremov-1582757156.html
У Ефремова возникли финансовые проблемы
У Ефремова возникли финансовые проблемы
Михаил Ефремов пока не возместил ущерб гражданской жене и матери погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, поскольку у него возникли проблемы с финансами,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T05:45
2020-11-03T05:45
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Михаил Ефремов пока не возместил ущерб гражданской жене и матери погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, поскольку у него возникли проблемы с финансами, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на нового адвоката актера Петра Хархорина.Хархорин пояснил, что только после официального вступления приговора в законную силу Ефремов сможет сделать доверенность на жену, чтобы она получила возможность воспользоваться сбережениями, которые хранятся в банковской ячейке и на личном счете мужа. В настоящее время такой документ отсутствует. Невозможно также воспользоваться средствами с производственных счетов Ефремова, поскольку они арестованы налоговой инспекцией, добавил адвокат.При этом он уточнил, что три миллиона рублей, которые актер уже выплатил трем потерпевшим по делу, "наскребли благодаря друзьям, знакомым, родственникам".ДТП с участием актера произошло в центре Москвы 8 июня. На своем Jeep Grand Cherokee актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу". За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер от полученных травм в больнице.Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, однако Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Адвокаты планируют обжаловать приговор в кассации.
https://ria.ru/20201001/efremov-1578057591.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/dobrovinskiy-1577665604.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

У Ефремова возникли финансовые проблемы

05:45 03.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Михаил Ефремов пока не возместил ущерб гражданской жене и матери погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, поскольку у него возникли проблемы с финансами, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на нового адвоката актера Петра Хархорина.
"Деньги пока неоткуда взять", - заявил юрист.
Хархорин пояснил, что только после официального вступления приговора в законную силу Ефремов сможет сделать доверенность на жену, чтобы она получила возможность воспользоваться сбережениями, которые хранятся в банковской ячейке и на личном счете мужа. В настоящее время такой документ отсутствует. Невозможно также воспользоваться средствами с производственных счетов Ефремова, поскольку они арестованы налоговой инспекцией, добавил адвокат.
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Михаил Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО
При этом он уточнил, что три миллиона рублей, которые актер уже выплатил трем потерпевшим по делу, "наскребли благодаря друзьям, знакомым, родственникам".
ДТП с участием актера произошло в центре Москвы 8 июня. На своем Jeep Grand Cherokee актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу". За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер от полученных травм в больнице.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Александр Добровинский начал писать книгу о деле Михаила Ефремова
Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, однако Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Адвокаты планируют обжаловать приговор в кассации.
 
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
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