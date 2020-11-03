https://ria.ru/20201103/efremov-1582757156.html

У Ефремова возникли финансовые проблемы

У Ефремова возникли финансовые проблемы

Михаил Ефремов пока не возместил ущерб гражданской жене и матери погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, поскольку у него возникли проблемы с финансами,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T05:45

2020-11-03T05:45

2020-11-03T05:45

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Михаил Ефремов пока не возместил ущерб гражданской жене и матери погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, поскольку у него возникли проблемы с финансами, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на нового адвоката актера Петра Хархорина.Хархорин пояснил, что только после официального вступления приговора в законную силу Ефремов сможет сделать доверенность на жену, чтобы она получила возможность воспользоваться сбережениями, которые хранятся в банковской ячейке и на личном счете мужа. В настоящее время такой документ отсутствует. Невозможно также воспользоваться средствами с производственных счетов Ефремова, поскольку они арестованы налоговой инспекцией, добавил адвокат.При этом он уточнил, что три миллиона рублей, которые актер уже выплатил трем потерпевшим по делу, "наскребли благодаря друзьям, знакомым, родственникам".ДТП с участием актера произошло в центре Москвы 8 июня. На своем Jeep Grand Cherokee актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу". За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер от полученных травм в больнице.Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, однако Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Адвокаты планируют обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20201001/efremov-1578057591.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/dobrovinskiy-1577665604.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия