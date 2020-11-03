У Ефремова возникли финансовые проблемы
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Михаил Ефремов пока не возместил ущерб гражданской жене и матери погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, поскольку у него возникли проблемы с финансами, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на нового адвоката актера Петра Хархорина.
"Деньги пока неоткуда взять", - заявил юрист.
Хархорин пояснил, что только после официального вступления приговора в законную силу Ефремов сможет сделать доверенность на жену, чтобы она получила возможность воспользоваться сбережениями, которые хранятся в банковской ячейке и на личном счете мужа. В настоящее время такой документ отсутствует. Невозможно также воспользоваться средствами с производственных счетов Ефремова, поскольку они арестованы налоговой инспекцией, добавил адвокат.
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При этом он уточнил, что три миллиона рублей, которые актер уже выплатил трем потерпевшим по делу, "наскребли благодаря друзьям, знакомым, родственникам".
ДТП с участием актера произошло в центре Москвы 8 июня. На своем Jeep Grand Cherokee актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу". За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер от полученных травм в больнице.
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Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, однако Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Адвокаты планируют обжаловать приговор в кассации.