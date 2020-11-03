https://ria.ru/20201103/dtp-1582765076.html
На Садовом кольце в Москве столкнулись восемь легковушек
На Садовом кольце в Москве столкнулись восемь легковушек
Восемь легковушек столкнулись на Садовом кольце в Москве, в результате четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T08:56
2020-11-03T08:56
2020-11-03T10:44
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Восемь легковушек столкнулись на Садовом кольце в Москве, в результате четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы."ЦАО (Центральный административный округ – ред.), улица Садовая-Черногрязская, дом 4, строение 1 – ДТП, восемь легковых автомобилей, четыре пострадавших", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201026/dtp-1581575421.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия