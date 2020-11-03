https://ria.ru/20201103/dtp-1582765076.html

На Садовом кольце в Москве столкнулись восемь легковушек

На Садовом кольце в Москве столкнулись восемь легковушек

Восемь легковушек столкнулись на Садовом кольце в Москве, в результате четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T08:56

2020-11-03T08:56

2020-11-03T10:44

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Восемь легковушек столкнулись на Садовом кольце в Москве, в результате четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы."ЦАО (Центральный административный округ – ред.), улица Садовая-Черногрязская, дом 4, строение 1 – ДТП, восемь легковых автомобилей, четыре пострадавших", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201026/dtp-1581575421.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия