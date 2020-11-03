https://ria.ru/20201103/dollar-1582838391.html

Эксперты оценили влияние выборов в США на курс доллара

Эксперты оценили влияние выборов в США на курс доллара

Курс доллара вряд ли уйдет выше мартовского пика в 82 рубля в четверг - на первых после выборов в США и выходного в России торгах на Московской бирже, при... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:33

2020-11-03T14:33

2020-11-03T14:44

выборы президента сша — 2020

александр бахтин (экономист)

велес капитал

дональд трамп

московская биржа

промсвязьбанк

brent

сша

экономика

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МОСКВА, 3 ноября- РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс доллара вряд ли уйдет выше мартовского пика в 82 рубля в четверг - на первых после выборов в США и выходного в России торгах на Московской бирже, при благоприятном же раскладе возможно даже закрепление доллара ниже 80 рублей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Президентские выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.Американские выборы стали источником сильной неопределенности для российского валютного рынка, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 1,02 рубля - до 80,55 рубля, евро - на 1,16 рубля, до 93,78 рубля. Во вторник же на Московской бирже отмечается откат вниз основных резервных валют - до 79,5 рубля и до 93 рублей соответственно.Рубль вряд ли сдаст мартовский пик в 82 к долларуВолатильность финансовых рынков после выборов, безусловно, может вырасти, рассуждает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс"."При этом вряд ли есть такой сценарий, при котором рубль резко укрепится. Сейчас курс находится в области ожидаемых значений при текущем уровне цены на нефть (рассчитывается исходя из стоимости барреля около 3000 рублей). Каких-то излишне резких отклонений от этого уровня я не ожидаю. В четверг на открытие рынка курс доллара окажется в диапазоне 80-82 рубля, к концу недели при нефти 38-40 долларов за баррель сорта Brent он перейдет в диапазон 78-82 рубля", - оценил эксперт.В случае победы Джо Байдена можно ожидать, что курс доллара сохранится выше 80 рублей и даже, возможно, протестирует мартовский пик в 82 рубля, оценивает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал". "В то же время негатив будет во многом носить эмоциональный характер и, вероятно, быстро сойдет на нет", - добавляет он.В ближайшие дни повышенная волатильность на глобальных рынках сохранится, а риски затягивания процесса подведения итогов выборов президента США будут создавать дополнительную нервозность на рынках, считает Дмитрий Грицкевич из Промсвязьбанка. "В этом ключе в ближайшее время для доллара остается актуальным диапазон 80-82 рубля - вблизи экстремумов марта текущего года", - добавил он.Возможно даже укреплениеПобеда на выборах Дональда Трампа может окончательно вернуть доллар ниже психологически значимого уровня 80 рублей, и рублевые "быки" попытаются закрепить его в диапазоне 78-79 рублей, считает Кравченко из ИК "Велес капитал".Тот факт, что перед выборами наблюдалось бегство от риска, обещает нам обратное движение при любом итоге голосования, полагает Кочетков из "Открытие брокер". "Рынки пойдут в обратную сторону, и рубль имеет больше шансов укрепиться, чем ослабнуть. Разве только отсутствие чёткого лидерства одного из кандидатов с возможностью опротестования итогов способно заставить инвесторов испытывать беспокойство. Тем не менее на четверг мы ждём доллар около 79 рублей, евро - около 92 рублей", - добавил он.При любом исходе президентских выборов в США сильного гэпа вверх для курса доллара не произойдет, и на открытии торгов в четверг американская валюта окажется в диапазоне 79-81 рубль, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций"."Переизбрание Трампа – нейтрально-позитивный сценарий для рублевых активов. Победа Байдена может оказать непродолжительный негативный эмоциональный эффект на рубль, ведь демократ не раз недружелюбно высказывался о России. Однако сценарий с Байденом потенциально позитивен для рынка нефти. Для американских сланцевиков с их опасными для экологии способами добычи углеводородов могут настать трудные времена, и добыча нефти в Штатах может начать сокращаться", - резюмировал он.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582782461.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бахтин (экономист), велес капитал, дональд трамп, московская биржа, промсвязьбанк, brent, сша, экономика