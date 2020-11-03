https://ria.ru/20201103/dollar-1582789911.html
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Курс рубля усилил рост к доллару и евро, курс доллара опустился ниже 80 рублей, евро - направился в сторону 93 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:23
2020-11-03T11:23
2020-11-03T11:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
московская биржа
brent
экономика
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Курс рубля усилил рост к доллару и евро, курс доллара опустился ниже 80 рублей, евро - направился в сторону 93 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 11.03 мск вторника снижается на 70 копеек - до 79,85 рубля, курс евро - на 58 копеек, до 93,2 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent перешел к росту и поднимается на 0,23% - до 39,06 доллара за баррель.
https://ria.ru/20201103/rubl-1582712443.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, московская биржа, brent, экономика