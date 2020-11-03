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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201103/dollar-1582789911.html
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Курс рубля усилил рост к доллару и евро, курс доллара опустился ниже 80 рублей, евро - направился в сторону 93 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:23
2020-11-03T11:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
московская биржа
brent
экономика
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Курс рубля усилил рост к доллару и евро, курс доллара опустился ниже 80 рублей, евро - направился в сторону 93 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 11.03 мск вторника снижается на 70 копеек - до 79,85 рубля, курс евро - на 58 копеек, до 93,2 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent перешел к росту и поднимается на 0,23% - до 39,06 доллара за баррель.
https://ria.ru/20201103/rubl-1582712443.html
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цены на нефть, московская биржа, brent, экономика

Курс доллара опустился ниже 80 рублей

11:23 03.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЖенщина возле электронного табло с курсом валют в Москве
Женщина возле электронного табло с курсом валют в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Курс рубля усилил рост к доллару и евро, курс доллара опустился ниже 80 рублей, евро - направился в сторону 93 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" к 11.03 мск вторника снижается на 70 копеек - до 79,85 рубля, курс евро - на 58 копеек, до 93,2 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent перешел к росту и поднимается на 0,23% - до 39,06 доллара за баррель.
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМосковская биржаBrentЭкономика
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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