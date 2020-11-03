https://ria.ru/20201103/dodon-1582803761.html

Додон пообещал защищать традиционные ценности в стране

Додон пообещал защищать традиционные ценности в стране

Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что будет защищать традиционные ценности и не допустит проведения в стране... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:14

2020-11-03T12:14

2020-11-03T12:14

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582800589_0:252:3072:1980_1400x0_80_0_0_ff9ae8ea1debe0f3ffe567bd0edcebec.jpg

КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что будет защищать традиционные ценности и не допустит проведения в стране ЛГБТ-маршей.Президентские выборы прошли в Молдавии в минувшее воскресенье, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Санду побеждает в первом туре с 36,16% голосов, обходя действующего президента Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то 15 ноября ожидается второй тур.

https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582635804.html

молдавия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире