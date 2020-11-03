Додон пообещал защищать традиционные ценности в стране
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга для прессы в Кишиневе
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что будет защищать традиционные ценности и не допустит проведения в стране ЛГБТ-маршей.
"Я думаю, что семейные ценности, традиции, вера - это ключевые основы для любого государства. Я обещаю защищать их. Все культы, как и православие, выступают за традиционные семьи. Я не участвовал в маршах геев в Молдавии, как Санду (экс-премьер, оппонент на выборах Майя Санду - ред.). Я не допущу их проведения", - сказал Додон на пресс-конференции во вторник.
Президентские выборы прошли в Молдавии в минувшее воскресенье, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Санду побеждает в первом туре с 36,16% голосов, обходя действующего президента Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то 15 ноября ожидается второй тур.