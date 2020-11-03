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Додон пообещал защищать традиционные ценности в стране
Додон пообещал защищать традиционные ценности в стране
Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что будет защищать традиционные ценности и не допустит проведения в стране... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:14
2020-11-03T12:14
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что будет защищать традиционные ценности и не допустит проведения в стране ЛГБТ-маршей.Президентские выборы прошли в Молдавии в минувшее воскресенье, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Санду побеждает в первом туре с 36,16% голосов, обходя действующего президента Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то 15 ноября ожидается второй тур.
https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582635804.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Додон пообещал защищать традиционные ценности в стране

12:14 03.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга для прессы в Кишиневе
Действующий президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга для прессы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что будет защищать традиционные ценности и не допустит проведения в стране ЛГБТ-маршей.

"Я думаю, что семейные ценности, традиции, вера - это ключевые основы для любого государства. Я обещаю защищать их. Все культы, как и православие, выступают за традиционные семьи. Я не участвовал в маршах геев в Молдавии, как Санду (экс-премьер, оппонент на выборах Майя Санду - ред.). Я не допущу их проведения", - сказал Додон на пресс-конференции во вторник.

Президентские выборы прошли в Молдавии в минувшее воскресенье, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Санду побеждает в первом туре с 36,16% голосов, обходя действующего президента Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то 15 ноября ожидается второй тур.
Президент Молдавии Игорь Додон с супругой Галиной голосуют на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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