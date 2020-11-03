https://ria.ru/20201103/dodon-1582800113.html

Додон рассказал, каким президентом будет его оппонент Санду

Додон рассказал, каким президентом будет его оппонент Санду

Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что его основной оппонент на выборах, Майя Санду, в качестве президента -... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:58

2020-11-03T11:58

2020-11-03T11:58

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что его основной оппонент на выборах, Майя Санду, в качестве президента - это "нестабильность и хаос".Президентские выборы прошли в Молдавии в минувшее воскресенье, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Санду побеждает в первом туре с 36,16% голосов, обходя действующего президента Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то 15 ноября ожидается второй тур.

https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582642330.html

молдавия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире