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Додон рассказал, каким президентом будет его оппонент Санду
Додон рассказал, каким президентом будет его оппонент Санду
Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что его основной оппонент на выборах, Майя Санду, в качестве президента -... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:58
2020-11-03T11:58
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что его основной оппонент на выборах, Майя Санду, в качестве президента - это "нестабильность и хаос".Президентские выборы прошли в Молдавии в минувшее воскресенье, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Санду побеждает в первом туре с 36,16% голосов, обходя действующего президента Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то 15 ноября ожидается второй тур.
https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582642330.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Додон рассказал, каким президентом будет его оппонент Санду

11:58 03.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга для прессы в Кишиневе
Действующий президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга для прессы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что его основной оппонент на выборах, Майя Санду, в качестве президента - это "нестабильность и хаос".

"В этом году сельхозпроизводители сражаются с засухой. Санду в прошлом году не смогла выделить для них средств, мы в этом году выделили им поддержку. Майя Санду президент - это нестабильность и хаос", - сказал Додон на пресс-конференции во вторник.

Президентские выборы прошли в Молдавии в минувшее воскресенье, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Санду побеждает в первом туре с 36,16% голосов, обходя действующего президента Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то 15 ноября ожидается второй тур.
Премьер-министр Республики Молдова Майя Санду - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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