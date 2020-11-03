Додон рассказал, каким президентом будет его оппонент Санду
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга для прессы в Кишиневе
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что его основной оппонент на выборах, Майя Санду, в качестве президента - это "нестабильность и хаос".
"В этом году сельхозпроизводители сражаются с засухой. Санду в прошлом году не смогла выделить для них средств, мы в этом году выделили им поддержку. Майя Санду президент - это нестабильность и хаос", - сказал Додон на пресс-конференции во вторник.
Президентские выборы прошли в Молдавии в минувшее воскресенье, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Санду побеждает в первом туре с 36,16% голосов, обходя действующего президента Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то 15 ноября ожидается второй тур.