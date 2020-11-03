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Додон предложил провести дебаты с Санду на нейтральной платформе
Додон предложил провести дебаты с Санду на нейтральной платформе
Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что хочет провести дебаты со своим основным оппонентом Майей Санду на... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:31
2020-11-03T11:31
2020-11-03T11:46
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что хочет провести дебаты со своим основным оппонентом Майей Санду на нейтральной платформе.Президентские выборы прошли в Молдавии в минувшее воскресенье, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Санду побеждает в первом туре с 36,16% голосов, обходя действующего президента Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то 15 ноября ожидается второй тур.
https://ria.ru/20201102/dodon-1582638186.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире