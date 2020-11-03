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В ДНР оценили заявление Киева о грозящей Донбассу катастрофе
В ДНР оценили заявление Киева о грозящей Донбассу катастрофе
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что информация Киева о... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:22
2020-11-03T20:17
алексей резников
ситуация в днр и лнр
наталья никонорова
мид днр
донецкая народная республика
магатэ
киев
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что информация Киева о грозящей региону экологической катастрофе из-за поступления радиоактивной воды из шахты "Юный коммунар" не соответствует действительности, ситуация на предприятии стабильная, ДНР готова направить отчеты в МАГАТЭ.Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что радиоактивная вода с шахты "Юный коммунар" на подконтрольной ДНР территории поступает в грунтовые воды. Он выразил мнение, что это может привести к экологической катастрофе на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.По словам полпреда ДНР, "эти заявления не соответствуют действительности". "Вместо того чтобы заниматься конструктивной деятельностью по реальному урегулированию конфликта в Донбассе, украинские чиновники посвящают свое время выдумыванию новых поводов для информационных провокаций и вбросов", — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.Она отметила, что представители республики в ходе переговоров по Донбассу неоднократно предлагали Киеву "направить соответствующий запрос с целью предоставления интересующей информации в отношении шахты "Юный коммунар"."Тем не менее до настоящего времени никаких запросов от украинских представителей в наш адрес не поступало. В очередной раз подчеркиваем: ситуация на шахте "Юный коммунар" стабильна и находится под постоянным контролем специалистов. Мы ничего не скрываем и готовы напрямую направить МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — Прим. ред.) все имеющиеся у нас материалы, отчеты и экспертные заключения", — добавила Никонорова.Шахта "Юный коммунар" находится в подконтрольном ДНР городе Юнокоммунаровск. В 1979 году для предотвращения частых выбросов метана на предприятии на глубине 903 метров был произведен подземный ядерный взрыв. В 2001 году горные работы на шахте прекращены, она работала в режиме водоотлива.
https://ria.ru/20201022/gorlovka-1580941695.html
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донецкая народная республика
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алексей резников, ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, мид днр, донецкая народная республика, магатэ, киев, украина, в мире

В ДНР оценили заявление Киева о грозящей Донбассу катастрофе

16:22 03.11.2020 (обновлено: 20:17 03.11.2020)
 
© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : МИД ДНР
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ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что информация Киева о грозящей региону экологической катастрофе из-за поступления радиоактивной воды из шахты "Юный коммунар" не соответствует действительности, ситуация на предприятии стабильная, ДНР готова направить отчеты в МАГАТЭ.
Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что радиоактивная вода с шахты "Юный коммунар" на подконтрольной ДНР территории поступает в грунтовые воды. Он выразил мнение, что это может привести к экологической катастрофе на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
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По словам полпреда ДНР, "эти заявления не соответствуют действительности". "Вместо того чтобы заниматься конструктивной деятельностью по реальному урегулированию конфликта в Донбассе, украинские чиновники посвящают свое время выдумыванию новых поводов для информационных провокаций и вбросов", — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она отметила, что представители республики в ходе переговоров по Донбассу неоднократно предлагали Киеву "направить соответствующий запрос с целью предоставления интересующей информации в отношении шахты "Юный коммунар".
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"Тем не менее до настоящего времени никаких запросов от украинских представителей в наш адрес не поступало. В очередной раз подчеркиваем: ситуация на шахте "Юный коммунар" стабильна и находится под постоянным контролем специалистов. Мы ничего не скрываем и готовы напрямую направить МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — Прим. ред.) все имеющиеся у нас материалы, отчеты и экспертные заключения", — добавила Никонорова.
Шахта "Юный коммунар" находится в подконтрольном ДНР городе Юнокоммунаровск. В 1979 году для предотвращения частых выбросов метана на предприятии на глубине 903 метров был произведен подземный ядерный взрыв. В 2001 году горные работы на шахте прекращены, она работала в режиме водоотлива.
 
Алексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаМАГАТЭКиевУкраинаВ мире
 
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