В ДНР оценили заявление Киева о грозящей Донбассу катастрофе
16:22 03.11.2020 (обновлено: 20:17 03.11.2020)
ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что информация Киева о грозящей региону экологической катастрофе из-за поступления радиоактивной воды из шахты "Юный коммунар" не соответствует действительности, ситуация на предприятии стабильная, ДНР готова направить отчеты в МАГАТЭ.
Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что радиоактивная вода с шахты "Юный коммунар" на подконтрольной ДНР территории поступает в грунтовые воды. Он выразил мнение, что это может привести к экологической катастрофе на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
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По словам полпреда ДНР, "эти заявления не соответствуют действительности". "Вместо того чтобы заниматься конструктивной деятельностью по реальному урегулированию конфликта в Донбассе, украинские чиновники посвящают свое время выдумыванию новых поводов для информационных провокаций и вбросов", — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она отметила, что представители республики в ходе переговоров по Донбассу неоднократно предлагали Киеву "направить соответствующий запрос с целью предоставления интересующей информации в отношении шахты "Юный коммунар".
"Тем не менее до настоящего времени никаких запросов от украинских представителей в наш адрес не поступало. В очередной раз подчеркиваем: ситуация на шахте "Юный коммунар" стабильна и находится под постоянным контролем специалистов. Мы ничего не скрываем и готовы напрямую направить МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — Прим. ред.) все имеющиеся у нас материалы, отчеты и экспертные заключения", — добавила Никонорова.
Шахта "Юный коммунар" находится в подконтрольном ДНР городе Юнокоммунаровск. В 1979 году для предотвращения частых выбросов метана на предприятии на глубине 903 метров был произведен подземный ядерный взрыв. В 2001 году горные работы на шахте прекращены, она работала в режиме водоотлива.