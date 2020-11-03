https://ria.ru/20201103/dnr-1582859759.html

В ДНР оценили заявление Киева о грозящей Донбассу катастрофе

В ДНР оценили заявление Киева о грозящей Донбассу катастрофе

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что информация Киева о... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:22

2020-11-03T16:22

2020-11-03T20:17

алексей резников

ситуация в днр и лнр

наталья никонорова

мид днр

донецкая народная республика

магатэ

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148154/91/1481549154_0:0:4288:2412_1400x0_80_0_0_1f8aef17c116b279d082e87bae77b1c9.jpg

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что информация Киева о грозящей региону экологической катастрофе из-за поступления радиоактивной воды из шахты "Юный коммунар" не соответствует действительности, ситуация на предприятии стабильная, ДНР готова направить отчеты в МАГАТЭ.Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что радиоактивная вода с шахты "Юный коммунар" на подконтрольной ДНР территории поступает в грунтовые воды. Он выразил мнение, что это может привести к экологической катастрофе на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.По словам полпреда ДНР, "эти заявления не соответствуют действительности". "Вместо того чтобы заниматься конструктивной деятельностью по реальному урегулированию конфликта в Донбассе, украинские чиновники посвящают свое время выдумыванию новых поводов для информационных провокаций и вбросов", — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.Она отметила, что представители республики в ходе переговоров по Донбассу неоднократно предлагали Киеву "направить соответствующий запрос с целью предоставления интересующей информации в отношении шахты "Юный коммунар"."Тем не менее до настоящего времени никаких запросов от украинских представителей в наш адрес не поступало. В очередной раз подчеркиваем: ситуация на шахте "Юный коммунар" стабильна и находится под постоянным контролем специалистов. Мы ничего не скрываем и готовы напрямую направить МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — Прим. ред.) все имеющиеся у нас материалы, отчеты и экспертные заключения", — добавила Никонорова.Шахта "Юный коммунар" находится в подконтрольном ДНР городе Юнокоммунаровск. В 1979 году для предотвращения частых выбросов метана на предприятии на глубине 903 метров был произведен подземный ядерный взрыв. В 2001 году горные работы на шахте прекращены, она работала в режиме водоотлива.

https://ria.ru/20201022/gorlovka-1580941695.html

https://ria.ru/20201021/tekhnika-1580854521.html

донецкая народная республика

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей резников, ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, мид днр, донецкая народная республика, магатэ, киев, украина, в мире