https://ria.ru/20201103/diktant-1582865704.html

В этнографическом диктанте в Удмуртии будут вопросы о столетии региона

В этнографическом диктанте в Удмуртии будут вопросы о столетии региона

Часть вопросов Большого этнографического диктанта в Удмуртии будет посвящена 100-летию государственности республики, сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:50

2020-11-03T16:50

2020-11-03T16:50

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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УФА, 3 ноя – РИА Новости. Часть вопросов Большого этнографического диктанта в Удмуртии будет посвящена 100-летию государственности республики, сообщили в пресс-службе главы региона.Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в социальной сети, что с 3 по 8 ноября в пятый раз пройдет международная просветительская акция "Большой этнографический диктант", идея которого родилась в республике. "Идея диктанта родилась в Удмуртии! Впервые его провели в 2016 году - тогда его участниками стали 90 тысяч человек, спустя годы - диктант писали на всех континентах и даже в космосе! На тестовые вопросы на Международной космической станции отвечал космонавт Сергей Прокопьев", - сообщил Бречалов.В сообщении отмечается, что впервые в составлении региональных вопросов для Удмуртии участвовали жители республики. Министерство национальной политики региона и "Дом дружбы народов" объявляли конкурс, на который поступило более 50 вопросов на темы этнографии, этнологии, географии и истории республики."За пять лет проведения акции Большой этнографический диктант стал, не побоюсь этого слова, брендом республики. Сегодня свою этнографическую грамотность проверяет больше 40 стран мира. Проект стал привлекать внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Этнодиктант объединяет не только народы, но и разные поколения. Это отличный способ собраться всей семьей, проверить свои знания и узнать что-то новое о культуре и истории народов, с которыми мы живем по соседству", - цитирует пресс-служба председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова.За все годы проведения диктанта в нем приняли участие около 1,2 миллиона человек из 46 стран мира. Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.

https://ria.ru/20201014/proekt-1579772728.html

https://ria.ru/20201020/selo-1580640984.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество