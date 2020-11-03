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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201103/diktant-1582865704.html
В этнографическом диктанте в Удмуртии будут вопросы о столетии региона
В этнографическом диктанте в Удмуртии будут вопросы о столетии региона
Часть вопросов Большого этнографического диктанта в Удмуртии будет посвящена 100-летию государственности республики, сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:50
2020-11-03T16:50
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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УФА, 3 ноя – РИА Новости. Часть вопросов Большого этнографического диктанта в Удмуртии будет посвящена 100-летию государственности республики, сообщили в пресс-службе главы региона.Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в социальной сети, что с 3 по 8 ноября в пятый раз пройдет международная просветительская акция "Большой этнографический диктант", идея которого родилась в республике. "Идея диктанта родилась в Удмуртии! Впервые его провели в 2016 году - тогда его участниками стали 90 тысяч человек, спустя годы - диктант писали на всех континентах и даже в космосе! На тестовые вопросы на Международной космической станции отвечал космонавт Сергей Прокопьев", - сообщил Бречалов.В сообщении отмечается, что впервые в составлении региональных вопросов для Удмуртии участвовали жители республики. Министерство национальной политики региона и "Дом дружбы народов" объявляли конкурс, на который поступило более 50 вопросов на темы этнографии, этнологии, географии и истории республики."За пять лет проведения акции Большой этнографический диктант стал, не побоюсь этого слова, брендом республики. Сегодня свою этнографическую грамотность проверяет больше 40 стран мира. Проект стал привлекать внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Этнодиктант объединяет не только народы, но и разные поколения. Это отличный способ собраться всей семьей, проверить свои знания и узнать что-то новое о культуре и истории народов, с которыми мы живем по соседству", - цитирует пресс-служба председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова.За все годы проведения диктанта в нем приняли участие около 1,2 миллиона человек из 46 стран мира. Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.
https://ria.ru/20201014/proekt-1579772728.html
https://ria.ru/20201020/selo-1580640984.html
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество

В этнографическом диктанте в Удмуртии будут вопросы о столетии региона

16:50 03.11.2020
 
© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкВид на проспект Октября в Уфе.
Вид на проспект Октября в Уфе. - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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УФА, 3 ноя – РИА Новости. Часть вопросов Большого этнографического диктанта в Удмуртии будет посвящена 100-летию государственности республики, сообщили в пресс-службе главы региона.
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в социальной сети, что с 3 по 8 ноября в пятый раз пройдет международная просветительская акция "Большой этнографический диктант", идея которого родилась в республике. "Идея диктанта родилась в Удмуртии! Впервые его провели в 2016 году - тогда его участниками стали 90 тысяч человек, спустя годы - диктант писали на всех континентах и даже в космосе! На тестовые вопросы на Международной космической станции отвечал космонавт Сергей Прокопьев", - сообщил Бречалов.

"Из-за эпидемиологической ситуации в этом году было принято решение провести диктант онлайн. Благодаря такому формату принять участие в акции могут все желающие со всех уголков мира в любое удобное им время, не выходя из дома. Также диктант в этом году можно написать на трех языках: русском, английском и испанском. Задания оформлены в виде теста, который состоит из 30 вопросов: 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников, 10 вопросов – уникальная часть диктанта для каждого субъекта РФ и других стран. Некоторые вопросы из региональной части акции будут посвящены столетию Удмуртии", - сообщили в пресс-службе главы республики.

В сообщении отмечается, что впервые в составлении региональных вопросов для Удмуртии участвовали жители республики. Министерство национальной политики региона и "Дом дружбы народов" объявляли конкурс, на который поступило более 50 вопросов на темы этнографии, этнологии, географии и истории республики.
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"За пять лет проведения акции Большой этнографический диктант стал, не побоюсь этого слова, брендом республики. Сегодня свою этнографическую грамотность проверяет больше 40 стран мира. Проект стал привлекать внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Этнодиктант объединяет не только народы, но и разные поколения. Это отличный способ собраться всей семьей, проверить свои знания и узнать что-то новое о культуре и истории народов, с которыми мы живем по соседству", - цитирует пресс-служба председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова.
За все годы проведения диктанта в нем приняли участие около 1,2 миллиона человек из 46 стран мира. Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.
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