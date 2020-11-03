https://ria.ru/20201103/deti-1582908622.html

Володин призвал не спешить при обсуждении проектов об изъятии детей

Володин призвал не спешить при обсуждении проектов об изъятии детей

В каждом из законопроектов, касающихся норм об изъятии детей из семьи, есть свои необходимые новеллы, однако при их обсуждении нельзя спешить, нужно найти... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T20:57

2020-11-03T20:57

2020-11-03T20:57

россия

елена мизулина

павел крашенинников

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В каждом из законопроектов, касающихся норм об изъятии детей из семьи, есть свои необходимые новеллы, однако при их обсуждении нельзя спешить, нужно найти баланс и ту золотую середину, где, с одной стороны, будет защищена семья, а с другой - ребенок, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.Ранее парламентарии Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. В законопроекте предусматривается, что заявление об изъятии ребенка будет рассматриваться судом в закрытом режиме. Согласно предварительному календарю работы Госдумы на ноябрь, инициатива парламентариев может быть рассмотрена в первом чтении 25 ноября. Кабмин эту инициативу поддержал.Кроме того, на рассмотрении палаты имеется пакет проектов, который внесли сенаторы во главе с Еленой Мизулиной, под общим названием "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи", в одном из которых есть схожее предложение - принудительно разлучать ребенка с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.Кроме того, один из проектов запрещает в России браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Также документ запрещает усыновление детей такими парами. На законодательную инициативу сенаторов правительство дало отрицательный отзыв."Мы обсуждаем эти законопроекты. Считаю, что здесь самое главное – не спешить. Необходимо обсудить всесторонне нормы законов. И сделать все для того, чтобы ребенок был защищен. Был защищен, с одной стороны, от угроз, возникающих в жизни, когда такое возникает. Но, с другой стороны, чтобы не получилось так, что органы опеки его забрали из семьи, а потом семья должна доказывать, что это неправильно сделано было", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".Он напомнил, что в Госдуме планируют обсудить эти законопроекты с участием родительского сообщества, экспертов, органов опеки, и вернуться к этим темам дополнительно для того, чтобы "не наделать ошибок". "Поэтому здесь еще раз хочу сказать, что в основе должна быть скрупулезная работа с пониманием ответственности", - подчеркнул он.Володин отметил, что как в одном, так и в другом законопроекте есть свои интересные предложения. "Если брать их идеологию, один закон больше про защиту ребенка и его изъятие в ситуации, если ему что-то угрожает, а другой закон – о защите семьи и решении вопросов в рамках создания условий для того, чтобы ребенок оставался в семье. Вот нам было бы правильно посмотреть баланс и найти и ту золотую середину, где, с одной стороны, и семья будет защищена, и, с другой стороны, чтобы ребенок был защищен, не пострадал, особенно от ситуаций, связанных с угрозой его жизни", - добавил спикер Госдумы.

https://ria.ru/20201005/semya-1578215815.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/1578127733.html

https://ria.ru/20200805/1575366128.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена мизулина, павел крашенинников, госдума рф, вячеслав володин, общество