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Володин призвал не спешить при обсуждении проектов об изъятии детей
Володин призвал не спешить при обсуждении проектов об изъятии детей
В каждом из законопроектов, касающихся норм об изъятии детей из семьи, есть свои необходимые новеллы, однако при их обсуждении нельзя спешить, нужно найти... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T20:57
2020-11-03T20:57
россия
елена мизулина
павел крашенинников
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В каждом из законопроектов, касающихся норм об изъятии детей из семьи, есть свои необходимые новеллы, однако при их обсуждении нельзя спешить, нужно найти баланс и ту золотую середину, где, с одной стороны, будет защищена семья, а с другой - ребенок, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.Ранее парламентарии Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. В законопроекте предусматривается, что заявление об изъятии ребенка будет рассматриваться судом в закрытом режиме. Согласно предварительному календарю работы Госдумы на ноябрь, инициатива парламентариев может быть рассмотрена в первом чтении 25 ноября. Кабмин эту инициативу поддержал.Кроме того, на рассмотрении палаты имеется пакет проектов, который внесли сенаторы во главе с Еленой Мизулиной, под общим названием "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи", в одном из которых есть схожее предложение - принудительно разлучать ребенка с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.Кроме того, один из проектов запрещает в России браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Также документ запрещает усыновление детей такими парами. На законодательную инициативу сенаторов правительство дало отрицательный отзыв."Мы обсуждаем эти законопроекты. Считаю, что здесь самое главное – не спешить. Необходимо обсудить всесторонне нормы законов. И сделать все для того, чтобы ребенок был защищен. Был защищен, с одной стороны, от угроз, возникающих в жизни, когда такое возникает. Но, с другой стороны, чтобы не получилось так, что органы опеки его забрали из семьи, а потом семья должна доказывать, что это неправильно сделано было", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".Он напомнил, что в Госдуме планируют обсудить эти законопроекты с участием родительского сообщества, экспертов, органов опеки, и вернуться к этим темам дополнительно для того, чтобы "не наделать ошибок". "Поэтому здесь еще раз хочу сказать, что в основе должна быть скрупулезная работа с пониманием ответственности", - подчеркнул он.Володин отметил, что как в одном, так и в другом законопроекте есть свои интересные предложения. "Если брать их идеологию, один закон больше про защиту ребенка и его изъятие в ситуации, если ему что-то угрожает, а другой закон – о защите семьи и решении вопросов в рамках создания условий для того, чтобы ребенок оставался в семье. Вот нам было бы правильно посмотреть баланс и найти и ту золотую середину, где, с одной стороны, и семья будет защищена, и, с другой стороны, чтобы ребенок был защищен, не пострадал, особенно от ситуаций, связанных с угрозой его жизни", - добавил спикер Госдумы.
https://ria.ru/20201005/semya-1578215815.html
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россия, елена мизулина, павел крашенинников, госдума рф, вячеслав володин, общество

Володин призвал не спешить при обсуждении проектов об изъятии детей

20:57 03.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В каждом из законопроектов, касающихся норм об изъятии детей из семьи, есть свои необходимые новеллы, однако при их обсуждении нельзя спешить, нужно найти баланс и ту золотую середину, где, с одной стороны, будет защищена семья, а с другой - ребенок, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее парламентарии Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. В законопроекте предусматривается, что заявление об изъятии ребенка будет рассматриваться судом в закрытом режиме. Согласно предварительному календарю работы Госдумы на ноябрь, инициатива парламентариев может быть рассмотрена в первом чтении 25 ноября. Кабмин эту инициативу поддержал.
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Кроме того, на рассмотрении палаты имеется пакет проектов, который внесли сенаторы во главе с Еленой Мизулиной, под общим названием "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи", в одном из которых есть схожее предложение - принудительно разлучать ребенка с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.
Кроме того, один из проектов запрещает в России браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Также документ запрещает усыновление детей такими парами. На законодательную инициативу сенаторов правительство дало отрицательный отзыв.
"Мы обсуждаем эти законопроекты. Считаю, что здесь самое главное – не спешить. Необходимо обсудить всесторонне нормы законов. И сделать все для того, чтобы ребенок был защищен. Был защищен, с одной стороны, от угроз, возникающих в жизни, когда такое возникает. Но, с другой стороны, чтобы не получилось так, что органы опеки его забрали из семьи, а потом семья должна доказывать, что это неправильно сделано было", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
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Он напомнил, что в Госдуме планируют обсудить эти законопроекты с участием родительского сообщества, экспертов, органов опеки, и вернуться к этим темам дополнительно для того, чтобы "не наделать ошибок". "Поэтому здесь еще раз хочу сказать, что в основе должна быть скрупулезная работа с пониманием ответственности", - подчеркнул он.
Володин отметил, что как в одном, так и в другом законопроекте есть свои интересные предложения. "Если брать их идеологию, один закон больше про защиту ребенка и его изъятие в ситуации, если ему что-то угрожает, а другой закон – о защите семьи и решении вопросов в рамках создания условий для того, чтобы ребенок оставался в семье. Вот нам было бы правильно посмотреть баланс и найти и ту золотую середину, где, с одной стороны, и семья будет защищена, и, с другой стороны, чтобы ребенок был защищен, не пострадал, особенно от ситуаций, связанных с угрозой его жизни", - добавил спикер Госдумы.
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РоссияЕлена МизулинаПавел КрашенинниковГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
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