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Суд заочно арестовал суррогатную мать с Украины по делу о торговле детьми
Суд заочно арестовал суррогатную мать с Украины по делу о торговле детьми
Басманный суд Москвы заочно арестовал суррогатную мать с Украины Ирину Когут, обвиняемую по делу о торговле детьми, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T19:18
2020-11-03T19:18
москва
украина
филиппины
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал суррогатную мать с Украины Ирину Когут, обвиняемую по делу о торговле детьми, сообщили РИА Новости в суде."Третьего ноября Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Когут Ирины, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 127.1 УК РФ. В связи с объявлением Когут в международный розыск названная мера пресечения избрана на два месяца с момента задержания Когут на территории РФ либо с момента ее экстрадиции на территорию РФ", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.Как сообщалось ранее, следствие считает, что по программе суррогатного материнства Когут родила трех детей и продала их заказчику с Филиппин.Резонансное расследование было начатого после смерти младенца в подмосковном поселке. Следствие выяснило, что детей рожали на продажу суррогатные матери, жившие в съемных квартирах в Москве и области. В детские дома на время следствия отправлены 11 младенцев.По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В рамках расследования дела задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.
https://radiosputnik.ria.ru/20200803/1575297477.html
москва
украина
филиппины
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москва, украина, филиппины, происшествия

Суд заочно арестовал суррогатную мать с Украины по делу о торговле детьми

19:18 03.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал суррогатную мать с Украины Ирину Когут, обвиняемую по делу о торговле детьми, сообщили РИА Новости в суде.
"Третьего ноября Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Когут Ирины, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 127.1 УК РФ. В связи с объявлением Когут в международный розыск названная мера пресечения избрана на два месяца с момента задержания Когут на территории РФ либо с момента ее экстрадиции на территорию РФ", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Как сообщалось ранее, следствие считает, что по программе суррогатного материнства Когут родила трех детей и продала их заказчику с Филиппин.
Резонансное расследование было начатого после смерти младенца в подмосковном поселке. Следствие выяснило, что детей рожали на продажу суррогатные матери, жившие в съемных квартирах в Москве и области. В детские дома на время следствия отправлены 11 младенцев.
По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В рамках расследования дела задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.
Генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 12:28
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