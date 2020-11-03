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Омбудсмен рассказала о состоянии детей, которых били поводком в Москве
Омбудсмен рассказала о состоянии детей, которых били поводком в Москве
Дети из Москвы, которых били собачьим поводком, находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:43
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ольга ярославская
москва
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Дети из Москвы, которых били собачьим поводком, находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.Ранее в сети появилась информация, что в Москве многодетные родители - в семье росли четверо детей - систематически пороли детей ремнём и били собачьим поводком, а иногда ставили в угол на несколько суток. Призналась в этом мать детей: она так сильно избила 4-летнего сына, что испугалась и позвонила в полицию."Дети в больнице. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Отец и мать арестованы", - рассказала Ярославская.Омбудсмен подчеркнула, что находится на связи с правоохранительными органами и держит дело на контроле.
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ольга ярославская, москва, происшествия

Омбудсмен рассказала о состоянии детей, которых били поводком в Москве

13:43 03.11.2020
 
© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Дети из Москвы, которых били собачьим поводком, находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Ранее в сети появилась информация, что в Москве многодетные родители - в семье росли четверо детей - систематически пороли детей ремнём и били собачьим поводком, а иногда ставили в угол на несколько суток. Призналась в этом мать детей: она так сильно избила 4-летнего сына, что испугалась и позвонила в полицию.
"Дети в больнице. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Отец и мать арестованы", - рассказала Ярославская.
Омбудсмен подчеркнула, что находится на связи с правоохранительными органами и держит дело на контроле.
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