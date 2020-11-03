https://ria.ru/20201103/deti-1582827152.html

Омбудсмен рассказала о состоянии детей, которых били поводком в Москве

Омбудсмен рассказала о состоянии детей, которых били поводком в Москве

Дети из Москвы, которых били собачьим поводком, находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:43

2020-11-03T13:43

2020-11-03T13:43

ольга ярославская

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795692_0:20:3077:1751_1400x0_80_0_0_f7fe31d833045a5dadf6ae41532c5b7b.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Дети из Москвы, которых били собачьим поводком, находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.Ранее в сети появилась информация, что в Москве многодетные родители - в семье росли четверо детей - систематически пороли детей ремнём и били собачьим поводком, а иногда ставили в угол на несколько суток. Призналась в этом мать детей: она так сильно избила 4-летнего сына, что испугалась и позвонила в полицию."Дети в больнице. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Отец и мать арестованы", - рассказала Ярославская.Омбудсмен подчеркнула, что находится на связи с правоохранительными органами и держит дело на контроле.

https://ria.ru/20200726/1574925925.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, москва, происшествия