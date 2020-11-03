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ФАС возбудила дело против "Почты России"
ФАС возбудила дело против "Почты России"
"Почта России" не исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и не отменила надбавку за оказание услуг в труднодоступных регионах,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T09:21
2020-11-03T10:54
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
почта россии
экономика
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. "Почта России" не исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и не отменила надбавку за оказание услуг в труднодоступных регионах, говорится в сообщении ФАС.В ведомстве констатируют, что компания не обеспечила равные условия оказания услуг почтовой связи на всей территории России. "Почта России" взимала 100 процентов с суммы оплаты за отправку посылок в/из труднодоступных населенных пунктов. В августе ФАС вынесла предупреждение, которое по закону должно быть исполнено в десятидневный срок. Этого не произошло.Служба возбудила против "Почты России" дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. В ответ компания напомнила, что по закону обязана оформлять доставку писем и посылок в любую точку страны, и подчеркнула, что решает эту задачу без государственных субсидий."Мы в рабочем режиме взаимодействуем с ФАС по этой теме. При этом мы хотим отметить, что "Почта России" не является монополистом, однако, в отличие от всех остальных игроков рынка, на нашу бизнес-модель оказывает влияние почтовое законодательство Российской Федерации", — заявили в пресс-службе компании.Дело рассмотрят 17 ноября.
https://ria.ru/20201022/shtrafy-1581027124.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), почта россии, экономика

ФАС возбудила дело против "Почты России"

09:21 03.11.2020 (обновлено: 10:54 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРабота почтового отделения в период коронавируса
Работа почтового отделения в период коронавируса - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. "Почта России" не исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и не отменила надбавку за оказание услуг в труднодоступных регионах, говорится в сообщении ФАС.
В ведомстве констатируют, что компания не обеспечила равные условия оказания услуг почтовой связи на всей территории России. "Почта России" взимала 100 процентов с суммы оплаты за отправку посылок в/из труднодоступных населенных пунктов. В августе ФАС вынесла предупреждение, которое по закону должно быть исполнено в десятидневный срок. Этого не произошло.
Служба возбудила против "Почты России" дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.
В ответ компания напомнила, что по закону обязана оформлять доставку писем и посылок в любую точку страны, и подчеркнула, что решает эту задачу без государственных субсидий.
"Мы в рабочем режиме взаимодействуем с ФАС по этой теме. При этом мы хотим отметить, что "Почта России" не является монополистом, однако, в отличие от всех остальных игроков рынка, на нашу бизнес-модель оказывает влияние почтовое законодательство Российской Федерации", — заявили в пресс-службе компании.
Дело рассмотрят 17 ноября.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Почта РоссииЭкономика
 
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