https://ria.ru/20201103/delo-1582768796.html

ФАС возбудила дело против "Почты России"

ФАС возбудила дело против "Почты России"

"Почта России" не исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и не отменила надбавку за оказание услуг в труднодоступных регионах,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T09:21

2020-11-03T09:21

2020-11-03T10:54

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

почта россии

экономика

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. "Почта России" не исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и не отменила надбавку за оказание услуг в труднодоступных регионах, говорится в сообщении ФАС.В ведомстве констатируют, что компания не обеспечила равные условия оказания услуг почтовой связи на всей территории России. "Почта России" взимала 100 процентов с суммы оплаты за отправку посылок в/из труднодоступных населенных пунктов. В августе ФАС вынесла предупреждение, которое по закону должно быть исполнено в десятидневный срок. Этого не произошло.Служба возбудила против "Почты России" дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. В ответ компания напомнила, что по закону обязана оформлять доставку писем и посылок в любую точку страны, и подчеркнула, что решает эту задачу без государственных субсидий."Мы в рабочем режиме взаимодействуем с ФАС по этой теме. При этом мы хотим отметить, что "Почта России" не является монополистом, однако, в отличие от всех остальных игроков рынка, на нашу бизнес-модель оказывает влияние почтовое законодательство Российской Федерации", — заявили в пресс-службе компании.Дело рассмотрят 17 ноября.

https://ria.ru/20201022/shtrafy-1581027124.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), почта россии, экономика