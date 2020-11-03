https://ria.ru/20201103/chikhachevo-1582787075.html

СК возбудил дело о незаконном удержании людей в общине в Чихачево

СК возбудил дело о незаконном удержании людей в общине в Чихачево

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном удержании людей на территории Никольского прихода в Ивановской области – верующих убеждали, что за пределами... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:05

2020-11-03T11:05

2020-11-03T11:05

религия и мировоззрение

следственный комитет россии (ск рф)

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происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном удержании людей на территории Никольского прихода в Ивановской области – верующих убеждали, что за пределами прихода они погибнут от болезней, кроме того, у бывшего настоятеля храма нашли оружие и "нецерковные" миллионы, сообщили в СК РФ."По данным следствия, с июля 2018 года по 12 октября 2020 года неустановленные лица, введя в заблуждение граждан о наличии у них смертельных болезней, создавая убеждение о невозможности их нахождения без угрозы для жизни и здоровья вне пределов территории, прилегающей к православному приходу Свято-Никольского храма села Чихачево… незаконно удерживали людей. Они лишили пострадавших возможности передвигаться по своему усмотрению, общаться с родственниками", - говорится в сообщении.Возбуждено дело о незаконном удержании людей. Следователи СК России по Ивановской области провели обыски на территории как самого прихода, так и прилегающей к нему территории."В личном жилище бывшего настоятеля… изъяты две единицы травматического оружия, на которое у бывшего настоятеля прихода отсутствовали разрешительные документы, и денежные средства в размере почти 2 миллионов рублей, не имеющие отношения к имуществу Русской православной церкви", - говорится в сообщении.Также следователи нашли документы об отчуждении недвижимого имущества в пользу бывшего настоятеля прихода и связанных с ним лиц, не имеющих отношение к РПЦ.Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко ("Единая Россия") после обращения местной жительницы направил запросы в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево. По словам женщины, паломникам якобы ограничивают свободу передвижения, заставляют выполнять тяжелую работу, продавать квартиры, прихожане не могут покинуть обитель, их запугивают. После того, как СУ СКР по региону начал проверку, настоятеля освободили от должности и запретили в священнослужении до рассмотрения его дела в епархиальном суде.

https://ria.ru/20201103/ioannikiy-1582723913.html

https://ria.ru/20201024/ioannikiy-1581362241.html

ивановская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, ивановская область, происшествия