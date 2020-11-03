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В мэрии Москвы назвали основные приоритеты бюджета на 2021 год
В мэрии Москвы назвали основные приоритеты бюджета на 2021 год
Здравоохранение, социальная поддержка и вакцинация против COVID станут основными приоритетами бюджета на 2021 год, сообщает пресс-служба мэра и правительства... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:20
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сергей собянин
москва
экономика
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Здравоохранение, социальная поддержка и вакцинация против COVID станут основными приоритетами бюджета на 2021 год, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы во вторник."Здравоохранение, социальная поддержка и вакцинация против ковида - (мэр Москвы Сергей) Собянин назвал основные приоритеты бюджета на 2021 год", - говорится в сообщении.Отмечается, что бюджет на 2021 год предусматривает рост расходов на здравоохранение на 12% и на социальную поддержку - на 5%. Уточняется, что 93% расходной части бюджета будет направлено на реализацию важнейших городских программ развития транспортной системы, образования, здравоохранения, культуры и других.
https://ria.ru/20201103/vaktsinatsiya-1582811136.html
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сергей собянин, москва, экономика

В мэрии Москвы назвали основные приоритеты бюджета на 2021 год

13:20 03.11.2020
 
© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Здравоохранение, социальная поддержка и вакцинация против COVID станут основными приоритетами бюджета на 2021 год, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы во вторник.
"Здравоохранение, социальная поддержка и вакцинация против ковида - (мэр Москвы Сергей) Собянин назвал основные приоритеты бюджета на 2021 год", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что бюджет на 2021 год предусматривает рост расходов на здравоохранение на 12% и на социальную поддержку - на 5%. Уточняется, что 93% расходной части бюджета будет направлено на реализацию важнейших городских программ развития транспортной системы, образования, здравоохранения, культуры и других.
 
Сергей СобянинМоскваЭкономика
 
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