https://ria.ru/20201103/byudzhet-1582822306.html
В мэрии Москвы назвали основные приоритеты бюджета на 2021 год
В мэрии Москвы назвали основные приоритеты бюджета на 2021 год
Здравоохранение, социальная поддержка и вакцинация против COVID станут основными приоритетами бюджета на 2021 год, сообщает пресс-служба мэра и правительства... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:20
2020-11-03T13:20
2020-11-03T13:20
сергей собянин
москва
экономика
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Здравоохранение, социальная поддержка и вакцинация против COVID станут основными приоритетами бюджета на 2021 год, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы во вторник."Здравоохранение, социальная поддержка и вакцинация против ковида - (мэр Москвы Сергей) Собянин назвал основные приоритеты бюджета на 2021 год", - говорится в сообщении.Отмечается, что бюджет на 2021 год предусматривает рост расходов на здравоохранение на 12% и на социальную поддержку - на 5%. Уточняется, что 93% расходной части бюджета будет направлено на реализацию важнейших городских программ развития транспортной системы, образования, здравоохранения, культуры и других.
https://ria.ru/20201103/vaktsinatsiya-1582811136.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, экономика