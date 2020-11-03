https://ria.ru/20201103/byudzhet-1582822306.html

В мэрии Москвы назвали основные приоритеты бюджета на 2021 год

В мэрии Москвы назвали основные приоритеты бюджета на 2021 год

Здравоохранение, социальная поддержка и вакцинация против COVID станут основными приоритетами бюджета на 2021 год, сообщает пресс-служба мэра и правительства... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:20

2020-11-03T13:20

2020-11-03T13:20

сергей собянин

москва

экономика

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Здравоохранение, социальная поддержка и вакцинация против COVID станут основными приоритетами бюджета на 2021 год, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы во вторник."Здравоохранение, социальная поддержка и вакцинация против ковида - (мэр Москвы Сергей) Собянин назвал основные приоритеты бюджета на 2021 год", - говорится в сообщении.Отмечается, что бюджет на 2021 год предусматривает рост расходов на здравоохранение на 12% и на социальную поддержку - на 5%. Уточняется, что 93% расходной части бюджета будет направлено на реализацию важнейших городских программ развития транспортной системы, образования, здравоохранения, культуры и других.

https://ria.ru/20201103/vaktsinatsiya-1582811136.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, экономика