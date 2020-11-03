https://ria.ru/20201103/byudzhet-1582807995.html
Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2021-2023 годы
Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2021-2023 годы
Власти Москвы одобрили и внесли в Мосгордуму проект закона о бюджете Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщили в пресс-службе мэра и... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:28
2020-11-03T12:28
2020-11-03T16:23
московская городская дума
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Власти Москвы одобрили и внесли в Мосгордуму проект закона о бюджете Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы одобрило и внесло в Московскую городскую думу проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов", — сообщили в пресс-службе.Отмечается, что проект бюджета был сформирован исходя из оценки влияния пандемии на бюджетную систему города в 2020 году, а также с учетом прогнозируемых темпов восстановительного роста в 2021-м и последующие годы.В мэрии подчеркнули, что Москва в полном объеме выполняет социальные обязательства перед жителями города и финансирует дополнительные расходы по противодействию пандемии."Согласно прогнозу социально-экономического развития Москвы, рост ВРП в 2021-2023 годах составит 3,3-3,4% в год при стабильно низком уровне инфляции 3,3-3,5% в год. С учетом этого ожидается, что в 2021 году доходы городского бюджета увеличатся на 6,5% по сравнению с 2020 годом, в 2022-2023 годах прогнозируемый рост доходов составит порядка девяти процентов в год", — отметили в мэрии.Основным фактором роста доходов станет рост поступлений по налогам на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов МСП.
https://ria.ru/20201005/byudzhet-1578305650.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская городская дума, сергей собянин, общество
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Власти Москвы
одобрили и внесли в Мосгордуму проект закона о бюджете Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы одобрило и внесло в Московскую городскую думу
проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов", — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что проект бюджета был сформирован исходя из оценки влияния пандемии на бюджетную систему города в 2020 году, а также с учетом прогнозируемых темпов восстановительного роста в 2021-м и последующие годы.
В мэрии подчеркнули, что Москва в полном объеме выполняет социальные обязательства перед жителями города и финансирует дополнительные расходы по противодействию пандемии.
"Согласно прогнозу социально-экономического развития Москвы, рост ВРП в 2021-2023 годах составит 3,3-3,4% в год при стабильно низком уровне инфляции 3,3-3,5% в год. С учетом этого ожидается, что в 2021 году доходы городского бюджета увеличатся на 6,5% по сравнению с 2020 годом, в 2022-2023 годах прогнозируемый рост доходов составит порядка девяти процентов в год", — отметили в мэрии.
Основным фактором роста доходов станет рост поступлений по налогам на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов МСП.