https://ria.ru/20201103/britaniya-1582901238.html
В Британии объяснили повышение уровня террористической угрозы
В Британии объяснили повышение уровня террористической угрозы
В Британии уровень террористической угрозы повышен с "существенного" до "серьезного", объявила глава МВД Прити Пател в Twitter. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T19:52
2020-11-03T19:52
2020-11-03T20:24
теракт в вене
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582904983_0:188:3070:1915_1400x0_80_0_0_283dba638a32830a5ecf73fdd2f4e882.jpg
ЛОНДОН, 3 ноя - РИА Новости, Мария Табак. В Британии уровень террористической угрозы повышен с "существенного" до "серьезного", объявила глава МВД Прити Пател в Twitter."Объединенный центр по анализу террористической активности (JTAC) изменил уровень террористической угрозы с "существенного" на "серьезный". Это мера предосторожности, не связанная с конкретной угрозой", - написала Пател в Twitter.Она призвала общественность к бдительности и попросила сообщать полиции обо всех подозрительных случаях.Объявление о повышении уровня угрозы последовало за терактами во Франции и в Австрии. Примечательно, что ровно год назад - 4 ноября 2019 года - уровень угрозы был понижен с "серьезного" до "существенного".
https://ria.ru/20201103/duregello-1582817901.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582904983_339:0:3070:2048_1400x0_80_0_0_9989567b898037e2167944f86c8cfee9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, великобритания, в мире