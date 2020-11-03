https://ria.ru/20201103/britaniya-1582901238.html

В Британии объяснили повышение уровня террористической угрозы

В Британии объяснили повышение уровня террористической угрозы

В Британии уровень террористической угрозы повышен с "существенного" до "серьезного", объявила глава МВД Прити Пател в Twitter. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T19:52

2020-11-03T19:52

2020-11-03T20:24

теракт в вене

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 3 ноя - РИА Новости, Мария Табак. В Британии уровень террористической угрозы повышен с "существенного" до "серьезного", объявила глава МВД Прити Пател в Twitter."Объединенный центр по анализу террористической активности (JTAC) изменил уровень террористической угрозы с "существенного" на "серьезный". Это мера предосторожности, не связанная с конкретной угрозой", - написала Пател в Twitter.Она призвала общественность к бдительности и попросила сообщать полиции обо всех подозрительных случаях.Объявление о повышении уровня угрозы последовало за терактами во Франции и в Австрии. Примечательно, что ровно год назад - 4 ноября 2019 года - уровень угрозы был понижен с "серьезного" до "существенного".

https://ria.ru/20201103/duregello-1582817901.html

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, великобритания, в мире