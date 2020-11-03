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В Британии объяснили повышение уровня террористической угрозы
В Британии объяснили повышение уровня террористической угрозы
В Британии уровень террористической угрозы повышен с "существенного" до "серьезного", объявила глава МВД Прити Пател в Twitter. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T19:52
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теракт в вене
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 3 ноя - РИА Новости, Мария Табак. В Британии уровень террористической угрозы повышен с "существенного" до "серьезного", объявила глава МВД Прити Пател в Twitter."Объединенный центр по анализу террористической активности (JTAC) изменил уровень террористической угрозы с "существенного" на "серьезный". Это мера предосторожности, не связанная с конкретной угрозой", - написала Пател в Twitter.Она призвала общественность к бдительности и попросила сообщать полиции обо всех подозрительных случаях.Объявление о повышении уровня угрозы последовало за терактами во Франции и в Австрии. Примечательно, что ровно год назад - 4 ноября 2019 года - уровень угрозы был понижен с "серьезного" до "существенного".
https://ria.ru/20201103/duregello-1582817901.html
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теракт в вене, великобритания, в мире

В Британии объяснили повышение уровня террористической угрозы

19:52 03.11.2020 (обновлено: 20:24 03.11.2020)
 
© REUTERS / Henry NichollsВид на Тауэрский мост в Лондоне, Великобритания
Вид на Тауэрский мост в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Henry Nicholls
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ЛОНДОН, 3 ноя - РИА Новости, Мария Табак. В Британии уровень террористической угрозы повышен с "существенного" до "серьезного", объявила глава МВД Прити Пател в Twitter.
"Объединенный центр по анализу террористической активности (JTAC) изменил уровень террористической угрозы с "существенного" на "серьезный". Это мера предосторожности, не связанная с конкретной угрозой", - написала Пател в Twitter.
Она призвала общественность к бдительности и попросила сообщать полиции обо всех подозрительных случаях.
Объявление о повышении уровня угрозы последовало за терактами во Франции и в Австрии. Примечательно, что ровно год назад - 4 ноября 2019 года - уровень угрозы был понижен с "серьезного" до "существенного".
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