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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/brayton-bich-1582913643.html
На Брайтон-Бич проголосовали за Трампа, показал опрос
На Брайтон-Бич проголосовали за Трампа, показал опрос
Почти все опрошенные РИА Новости жители Бруклина, что голосуют на избирательном участке рядом с Брайтон-Бич, поддерживают действующего президента США, несмотря... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T21:40
2020-11-03T21:40
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
нью-йорк (город)
сша
бруклин
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 3 ноя - РИА Новости. Почти все опрошенные РИА Новости жители Бруклина, что голосуют на избирательном участке рядом с Брайтон-Бич, поддерживают действующего президента США, несмотря на то, что в целом Нью-Йорк обычно голосует за кандидатов от Демократической партии.Голосование в Нью-Йорке началось в 6.00 (14.00 мск) и продлится до 21.00 (5.00 среды мск). Участок по адресу 3300 Кони Айленд Авеню находится в баскетбольном зале. Здесь уже к 10.00 выстроились несколько очередей. В основном слышна русская речь. Некоторым пришедшим требуется переводчик, которого устроители выборов здесь предлагают.Большинство пришедших сами говорят, что голосовали за действующего президента Дональда Трампа. При этом в основном люди предпочитают не называть свое имя."В первую очередь, хочу, чтобы (тот, кто победит на выборах - ред.) Израилю помог. Если это будет честный человек, думать о людях, о мире, значит, мы за него", - заявил мужчина преклонного возраста.Он заявил, что опасается возможных беспорядков, которые могут вспыхнуть после выборов. "Америка - самая большая страна и так опозорилась. Разбивать у людей бизнес, многие обанкротились - это стыд! Демонстрации нужны, это демократия, но не разбойники же", - отметил собеседник агентства.В числе тех, кто поддержал республиканца, не только русскоговорящее население Бруклина."Я голосовал за Трампа, потому что он хорошо справляется. Думаю, пока он делал верные вещи. Мне нравится, что он действительно пытается добиться того, чтобы страна развивалась", - отметил мужчина, который пришел с ребенком на участок. "Мы были слишком долго с Байденом. Если кто-то долго был (у власти - ред.), а ситуация не меняется, то, может, ему не следует там быть. Может быть, мы должны дать шанс другому парню, вместо того, чтобы все оставалось, как прежде", - указал он."Он делает все для американского народа", - поделился другой избиратель."И вдобавок он против абортов. Возвращение рабочих мест. И плюс он сделал много Израилю. Он один и нет другого. И потому, что он избранник Бога. Мы верующие, мы знаем, что говорим", - заявила РИА Новости женщина, проголосовавшая на избирательном участке.Еще один русскоговорящий избиратель выразил надежду на то, чтобы после этих выборов в США стало спокойно в экономическом и в политическом смысле. "Хочу, чтобы прекратились определения, чья жизнь важнее - белых или Black lives matter. Чтобы мир стал миром, закончился COVID. Вообще я хотел бы, чтобы мои внуки жили в счастливой стране - в стране, в которую я приехал", - рассказал другой житель Бруклина.Как рассказали РИА Новости сотрудники, работающие на избирательном участке, никаких инцидентов, нарушений или попыток проголосовать дважды здесь пока не было.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/tramp-1582892386.html
https://ria.ru/20201103/melanya-1582899810.html
нью-йорк (город)
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
"Человек от Бога"– жители Брайтон-Бич проголосовали за Трампа
Во вторник в США завершается голосование, в ходе которого жители страны выбирают президента на предстоящие четыре года. В досрочном голосовании уже приняли участие более 100 миллионов человек. Большинство пришедших на участок на Брайтон-Бич в Нью-Йорке рассказали о том, что голосовали за Трампа. Некоторые отметили его помощь Израилю, другие вообще считают нынешнего президента божественным избранником.
2020-11-03T21:40
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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дональд трамп, нью-йорк (город), сша, бруклин, в мире

На Брайтон-Бич проголосовали за Трампа, показал опрос

21:40 03.11.2020
 
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 3 ноя - РИА Новости. Почти все опрошенные РИА Новости жители Бруклина, что голосуют на избирательном участке рядом с Брайтон-Бич, поддерживают действующего президента США, несмотря на то, что в целом Нью-Йорк обычно голосует за кандидатов от Демократической партии.
Голосование в Нью-Йорке началось в 6.00 (14.00 мск) и продлится до 21.00 (5.00 среды мск). Участок по адресу 3300 Кони Айленд Авеню находится в баскетбольном зале. Здесь уже к 10.00 выстроились несколько очередей. В основном слышна русская речь. Некоторым пришедшим требуется переводчик, которого устроители выборов здесь предлагают.
Большинство пришедших сами говорят, что голосовали за действующего президента Дональда Трампа. При этом в основном люди предпочитают не называть свое имя.
"В первую очередь, хочу, чтобы (тот, кто победит на выборах - ред.) Израилю помог. Если это будет честный человек, думать о людях, о мире, значит, мы за него", - заявил мужчина преклонного возраста.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Он заявил, что опасается возможных беспорядков, которые могут вспыхнуть после выборов. "Америка - самая большая страна и так опозорилась. Разбивать у людей бизнес, многие обанкротились - это стыд! Демонстрации нужны, это демократия, но не разбойники же", - отметил собеседник агентства.
В числе тех, кто поддержал республиканца, не только русскоговорящее население Бруклина.
"Я голосовал за Трампа, потому что он хорошо справляется. Думаю, пока он делал верные вещи. Мне нравится, что он действительно пытается добиться того, чтобы страна развивалась", - отметил мужчина, который пришел с ребенком на участок. "Мы были слишком долго с Байденом. Если кто-то долго был (у власти - ред.), а ситуация не меняется, то, может, ему не следует там быть. Может быть, мы должны дать шанс другому парню, вместо того, чтобы все оставалось, как прежде", - указал он.
"Он делает все для американского народа", - поделился другой избиратель.
Первая леди Мелания Трамп и наблюдатель за выборами по округу Палм-Бич Венди Сартори Линк после голосования - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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"И вдобавок он против абортов. Возвращение рабочих мест. И плюс он сделал много Израилю. Он один и нет другого. И потому, что он избранник Бога. Мы верующие, мы знаем, что говорим", - заявила РИА Новости женщина, проголосовавшая на избирательном участке.
Еще один русскоговорящий избиратель выразил надежду на то, чтобы после этих выборов в США стало спокойно в экономическом и в политическом смысле. "Хочу, чтобы прекратились определения, чья жизнь важнее - белых или Black lives matter. Чтобы мир стал миром, закончился COVID. Вообще я хотел бы, чтобы мои внуки жили в счастливой стране - в стране, в которую я приехал", - рассказал другой житель Бруклина.
Как рассказали РИА Новости сотрудники, работающие на избирательном участке, никаких инцидентов, нарушений или попыток проголосовать дважды здесь пока не было.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампНью-Йорк (город)СШАБруклинВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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