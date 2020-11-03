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Россияне назвали главное праздничное блюдо
Россияне назвали главное праздничное блюдо
Примерно половина россиян (49%) считают салат оливье главным блюдом на праздничном застолье, а фильм "Ирония судьбы, или С легким паром" для большинства... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:20
2020-11-03T15:01
лев толстой (писатель)
вциом
владимир путин
ссср
общество
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Примерно половина россиян (49%) считают салат оливье главным блюдом на праздничном застолье, а фильм "Ирония судьбы, или С легким паром" для большинства опрошенных стал объединяющим наших соотечественников кино, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."Главным праздничным блюдом, которое есть на каждом застолье, россияне считают салат "Оливье" (49%). Более четверти (28%) опрошенных полагают, что наших сограждан объединяет салат "Селедка под шубой", еще 25% назвали пельмени. Каждый из нас любит поесть борщ — считают 18% респондентов", — говорится в сообщении.Фильмом, объединяющим россиян, 11% опрошенных считают "Иронию судьбы, или С легким паром", восемь процентов респондентов назвали "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика", шесть процентов россиян считают главным объединяющим фильмом "Москва слезам не верит". Опрос также предлагал назвать главные объединяющие книги. Так, "Война и мир" набрала большинство голосов, кроме того, в списке названных россиянами есть и Конституция Российской Федерации."Среди книг, объединяющих жителей нашей страны, лидирует "Война и мир" Л. Н. Толстого (12%). Реже опрошенные называют произведения А. С. Пушкина (четыре процента). По два процента россиян считают, что страну объединяют такие книги, как "Тихий Дон" М. А. Шолохова, "Евгений Онегин" А. С. Пушкина, "Преступление и наказание" Ф. М. Достоевского, "Мастер и Маргарита" М. А. Булгакова, произведения Толстого и классическая русская литература в целом, а также Конституция Российской Федерации", — следует из материалов исследования.Большинство россиян считают персонаж романа И. А. Гончарова Илью Обломова наиболее верно отражающим черты характера российского человека. Среди прочих литературных героев, отражающих черты нашего народа, россияне называют героев Алексея Мересьева из "Повести о настоящем человеке", Ивана-дурака из народной сказки, Павла Корчагина из произведения "Как закалялась сталь" и Пьера Безухова."Гимн России — музыкальное произведение, которое объединяет наших сограждан, по мнению 16% россиян. Вторую строчку в "музыкальном" рейтинге занимает песня "День Победы" (десять процентов), третью — "Катюша" (семь процентов). Творчество О. Газманова назвали четыре процента россиян; песню "Священная война" — три процента, столько же назвали военные песни в целом", — говорится в сообщении.Кроме того, согласно данным опроса, главными символами России для сограждан являются народ — десять процентов, любовь к родине и патриотизм — восемь процентов, государственные флаг (восемь процентов) и герб (семь процентов). По мнению пяти процентов россиян, среди символов России — мощь и величие страны, ее большая территория, а также действующий президент Владимир Путин.Говоря о важнейших исторических событиях, 69% россиян назвали победу в Великой Отечественной войне. Для шести процентов опрошенных важным событием стало присоединение Крыма, в глазах пяти процентов россиян большое историческое значение имеет Великая Октябрьская революция, еще столько же называют значимой дату распада СССР.В опросе, приуроченном ко Дню народного единства (отмечается 4 ноября), приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории Российской Федерации. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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лев толстой (писатель), вциом, владимир путин, ссср, общество

Россияне назвали главное праздничное блюдо

11:20 03.11.2020 (обновлено: 15:01 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко Приготовление салата "Оливье"
 Приготовление салата Оливье - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Примерно половина россиян (49%) считают салат оливье главным блюдом на праздничном застолье, а фильм "Ирония судьбы, или С легким паром" для большинства опрошенных стал объединяющим наших соотечественников кино, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Главным праздничным блюдом, которое есть на каждом застолье, россияне считают салат "Оливье" (49%). Более четверти (28%) опрошенных полагают, что наших сограждан объединяет салат "Селедка под шубой", еще 25% назвали пельмени. Каждый из нас любит поесть борщ — считают 18% респондентов", — говорится в сообщении.
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Фильмом, объединяющим россиян, 11% опрошенных считают "Иронию судьбы, или С легким паром", восемь процентов респондентов назвали "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика", шесть процентов россиян считают главным объединяющим фильмом "Москва слезам не верит". Опрос также предлагал назвать главные объединяющие книги. Так, "Война и мир" набрала большинство голосов, кроме того, в списке названных россиянами есть и Конституция Российской Федерации.
"Среди книг, объединяющих жителей нашей страны, лидирует "Война и мир" Л. Н. Толстого (12%). Реже опрошенные называют произведения А. С. Пушкина (четыре процента). По два процента россиян считают, что страну объединяют такие книги, как "Тихий Дон" М. А. Шолохова, "Евгений Онегин" А. С. Пушкина, "Преступление и наказание" Ф. М. Достоевского, "Мастер и Маргарита" М. А. Булгакова, произведения Толстого и классическая русская литература в целом, а также Конституция Российской Федерации", — следует из материалов исследования.
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Большинство россиян считают персонаж романа И. А. Гончарова Илью Обломова наиболее верно отражающим черты характера российского человека. Среди прочих литературных героев, отражающих черты нашего народа, россияне называют героев Алексея Мересьева из "Повести о настоящем человеке", Ивана-дурака из народной сказки, Павла Корчагина из произведения "Как закалялась сталь" и Пьера Безухова.
"Гимн России — музыкальное произведение, которое объединяет наших сограждан, по мнению 16% россиян. Вторую строчку в "музыкальном" рейтинге занимает песня "День Победы" (десять процентов), третью — "Катюша" (семь процентов). Творчество О. Газманова назвали четыре процента россиян; песню "Священная война" — три процента, столько же назвали военные песни в целом", — говорится в сообщении.
Кроме того, согласно данным опроса, главными символами России для сограждан являются народ — десять процентов, любовь к родине и патриотизм — восемь процентов, государственные флаг (восемь процентов) и герб (семь процентов). По мнению пяти процентов россиян, среди символов России — мощь и величие страны, ее большая территория, а также действующий президент Владимир Путин.
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Говоря о важнейших исторических событиях, 69% россиян назвали победу в Великой Отечественной войне. Для шести процентов опрошенных важным событием стало присоединение Крыма, в глазах пяти процентов россиян большое историческое значение имеет Великая Октябрьская революция, еще столько же называют значимой дату распада СССР.
В опросе, приуроченном ко Дню народного единства (отмечается 4 ноября), приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории Российской Федерации. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
Лев Толстой (писатель)ВЦИОМВладимир ПутинСССРОбщество
 
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