https://ria.ru/20201103/blagoustroystvo-1582764228.html

У станции МЦД-2 "Щукинская" начались работы по благоустройству территории

У станции МЦД-2 "Щукинская" начались работы по благоустройству территории

Работы по благоустройству территории, прилегающей к станции МЦД-2 "Щукинская", стартовали в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T08:49

2020-11-03T08:49

2020-11-03T08:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

московские центральные диаметры (мцд)

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Работы по благоустройству территории, прилегающей к станции МЦД-2 "Щукинская", стартовали в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В Москве начались работы по благоустройству территории, прилегающей к станции МЦД-2 "Щукинская", - сказал Бирюков.Он отметил, что в зону благоустройства включены улицы Маршала Василевского, Щукинская, Новощукинская, Академика Бочвара."Сейчас дорога к станции не очень удобная, недостаточно освещена. В рамках запланированных работ покрытие тротуаров поменяют, установят бордюры, отделяющие их от проезжей части, обустроят парковку и стоянку для такси, поставят 10 навигационных стел", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что под землю уберут все воздушные кабельные линии. По его словам, это повысит надежность и безопасность их эксплуатации, позволит улучшить визуальный облик пространства.Также возле станции МЦД появятся три линии посадки на общественный транспорт. Остановки объединят в единый комплекс, время прибытия автобусов будет отображаться на специальных табло.Как подчеркнул вице-мэр, территория, прилегающая к станции, станет не только комфортной, но и безопасной."На пересечении улиц Щукинской и Маршала Василевского появится новый наземный переход, в районе благоустройства установят 13 уличных торшеров, 26 опор освещения, в том числе восемь - контрастного. Переходы с контрастным освещением позволяют предотвратить возможные аварии, так как делают пешехода и саму "зебру" заметнее для водителей в темное время суток", - сообщил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что одна из точек притяжения в районе Щукино - сквер с памятником маршалу Василевскому на улице, носящей его имя. Там заменят гранитной плиткой существующее покрытие, установят лавочки и фонари с энергосберегающими лампами, приведут в порядок газон и зеленые насаждения."Завершение работ по благоустройству возле станции МЦД-2 "Щукинская" запланировано на июль 2021 года", - сказал Бирюков.

https://ria.ru/20201102/moskva-1582593450.html

https://ria.ru/20201019/stantsiya-1580489963.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московские центральные диаметры (мцд), петр бирюков, москва, общество