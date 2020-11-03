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https://ria.ru/20201103/beyonce-1582627659.html
Бейонсе рассказала о новых целях в жизни
Бейонсе рассказала о новых целях в жизни
Бейонсе рассказала редактору Vogue о своих новых целях в жизни и снялась для декабрьской обложки издания, сообщает The Guardian. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T07:37
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культура
стиль жизни
музыка
новости культуры
бейонсе ноулз
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Бейонсе рассказала редактору Vogue о своих новых целях в жизни и снялась для декабрьской обложки издания, сообщает The Guardian.В интервью, записанному по видеосвязи, певица, дизайнер и продюсер поделилась, что события 2020 года "полностью ее изменили"."Я поняла, что у меня лучше слышно, когда я спокойна. Я очень ценю время, проведенное с семьей, и моя новая цель – замедлиться и постараться убрать стресс из своей жизни", — рассказала она."Я пришла в музыкальную индустрию 15 лет назад, я выросла на глазах у всего мира, и у меня постоянно были новые проекты. Я выпускала альбом “Lemonade” во время мирового турне “Formation”, рожала близнецов, выступала на фестивале Coachella, снимала документальный фильм "Homecoming", потом снова гастроли, проект "Black is king" и т.д. Это было тяжело и суматошно. Я много времени потратила на то, чтобы представить широкой публике мои работы наилучшим образом. Теперь я решила дать себе разрешение сосредоточиться на том, что мне доставляет удовольствие", — добавила она.Певица и раньше рассказывала, что у нее плохо получалось справляться с амбициями. Ее альбом 2013 года "Pretty hurts” был посвящен проблемам, к которым приводит перфекционизм. В нем звучал призыв к тому, чтобы учиться видеть красоту в несовершенстве."Да, у тебя получается чего-то достичь. Но у тебя не хватает времени на еду, ты перестаешь общаться с людьми и только и делаешь, что пытаешься соответствовать тому, что все о тебе думают", — говорила она в 2013 году.Снимала Бейонсе для декабрьской обложки 21-летняя Кеннеди Картер, самый молодой фотограф в истории британского Vogue. Она сделала три разных варианта.До Картер самым молодым фотографом журнала был Дэвид Бэйли. Его снимки модели Энид Бултинг украшали февральский номер 1961 года, на тот момент их автору было 23 года.
https://ria.ru/20201101/vegany-1582278895.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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стиль жизни, музыка, новости культуры, бейонсе ноулз

Бейонсе рассказала о новых целях в жизни

07:37 03.11.2020
 
© Фото : Аккаунт Beyonce в сети YoutubeBeyonce, Shatta Wale, Major Lazer – ALREADY
Beyonce, Shatta Wale, Major Lazer – ALREADY - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : Аккаунт Beyonce в сети Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Бейонсе рассказала редактору Vogue о своих новых целях в жизни и снялась для декабрьской обложки издания, сообщает The Guardian.
В интервью, записанному по видеосвязи, певица, дизайнер и продюсер поделилась, что события 2020 года "полностью ее изменили".
"Я поняла, что у меня лучше слышно, когда я спокойна. Я очень ценю время, проведенное с семьей, и моя новая цель – замедлиться и постараться убрать стресс из своей жизни", — рассказала она.
"Я пришла в музыкальную индустрию 15 лет назад, я выросла на глазах у всего мира, и у меня постоянно были новые проекты. Я выпускала альбом “Lemonade” во время мирового турне “Formation”, рожала близнецов, выступала на фестивале Coachella, снимала документальный фильм "Homecoming", потом снова гастроли, проект "Black is king" и т.д. Это было тяжело и суматошно. Я много времени потратила на то, чтобы представить широкой публике мои работы наилучшим образом. Теперь я решила дать себе разрешение сосредоточиться на том, что мне доставляет удовольствие", — добавила она.
Певица и раньше рассказывала, что у нее плохо получалось справляться с амбициями. Ее альбом 2013 года "Pretty hurts” был посвящен проблемам, к которым приводит перфекционизм. В нем звучал призыв к тому, чтобы учиться видеть красоту в несовершенстве.
"Да, у тебя получается чего-то достичь. Но у тебя не хватает времени на еду, ты перестаешь общаться с людьми и только и делаешь, что пытаешься соответствовать тому, что все о тебе думают", — говорила она в 2013 году.
Снимала Бейонсе для декабрьской обложки 21-летняя Кеннеди Картер, самый молодой фотограф в истории британского Vogue. Она сделала три разных варианта.
До Картер самым молодым фотографом журнала был Дэвид Бэйли. Его снимки модели Энид Бултинг украшали февральский номер 1961 года, на тот момент их автору было 23 года.
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