https://ria.ru/20201103/beyonce-1582627659.html

Бейонсе рассказала о новых целях в жизни

Бейонсе рассказала о новых целях в жизни

Бейонсе рассказала редактору Vogue о своих новых целях в жизни и снялась для декабрьской обложки издания, сообщает The Guardian. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T07:37

2020-11-03T07:37

2020-11-03T07:37

культура

стиль жизни

музыка

новости культуры

бейонсе ноулз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575206405_0:71:741:487_1400x0_80_0_0_01fce482ac23a69c1d1cab7ffdc1c897.jpg

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Бейонсе рассказала редактору Vogue о своих новых целях в жизни и снялась для декабрьской обложки издания, сообщает The Guardian.В интервью, записанному по видеосвязи, певица, дизайнер и продюсер поделилась, что события 2020 года "полностью ее изменили"."Я поняла, что у меня лучше слышно, когда я спокойна. Я очень ценю время, проведенное с семьей, и моя новая цель – замедлиться и постараться убрать стресс из своей жизни", — рассказала она."Я пришла в музыкальную индустрию 15 лет назад, я выросла на глазах у всего мира, и у меня постоянно были новые проекты. Я выпускала альбом “Lemonade” во время мирового турне “Formation”, рожала близнецов, выступала на фестивале Coachella, снимала документальный фильм "Homecoming", потом снова гастроли, проект "Black is king" и т.д. Это было тяжело и суматошно. Я много времени потратила на то, чтобы представить широкой публике мои работы наилучшим образом. Теперь я решила дать себе разрешение сосредоточиться на том, что мне доставляет удовольствие", — добавила она.Певица и раньше рассказывала, что у нее плохо получалось справляться с амбициями. Ее альбом 2013 года "Pretty hurts” был посвящен проблемам, к которым приводит перфекционизм. В нем звучал призыв к тому, чтобы учиться видеть красоту в несовершенстве."Да, у тебя получается чего-то достичь. Но у тебя не хватает времени на еду, ты перестаешь общаться с людьми и только и делаешь, что пытаешься соответствовать тому, что все о тебе думают", — говорила она в 2013 году.Снимала Бейонсе для декабрьской обложки 21-летняя Кеннеди Картер, самый молодой фотограф в истории британского Vogue. Она сделала три разных варианта.До Картер самым молодым фотографом журнала был Дэвид Бэйли. Его снимки модели Энид Бултинг украшали февральский номер 1961 года, на тот момент их автору было 23 года.

https://ria.ru/20201101/vegany-1582278895.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, музыка, новости культуры, бейонсе ноулз