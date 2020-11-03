Жители Нью-Йорка опасаются беспорядков после выборов
© REUTERS / Andrew KellyОчередь возле избирательного участка во время президентских выборов в Нью-Йорке, США
НЬЮ-ЙОРК, 3 ноя – РИА Новости. Жители Нью-Йорка опасаются беспорядков, которые могут вспыхнуть после голосования на выборах президента США, передает корреспондент РИА Новости.
"Я хочу, чтобы многое изменилось. Я хочу, чтобы беспорядки стихли, чтобы черных перестали убивать полицейские. Вот мои два главных пожелания", - заявила РИА Новости жительница Бруклина Мелани.
Афроамериканка потеряла работу из-за пандемии. Она занималась уходом за людьми с ограниченными возможностями и теперь отдает свой голос за Джо Байдена.
По ее мнению, действующий президент Дональд Трамп "продолжает разжигать беспорядки, бунты по всей стране и за ее пределами".
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"Если бы он обращался с людьми лучше, ситуация была бы не такой", - поясняет она. Беспокоит ее и ситуация с коронавирусом в США. По ее мнению, действующий президент "говорит, мол, все будет хорошо, мы пройдем через это, но есть множество людей, которые умерли, наслушавшись этих слов". "Они не носили маски, не соблюдали дистанцию, потому что у нас президент, который поощряет это. Так что, надеюсь, это изменится", - говорит Мелани.
Американка признается, что впервые наблюдает такой зашкаливающий уровень напряженности в обществе накануне выборов.
"Думаю, Трамп уже пытается украсть выборы, уже пытается посеять в людях мысль о том, что есть подтасовки, хотя доказательств таких подтасовок не было. Так что, полагаю, определенные беспорядки будут", - отмечает Мелани.
Человек, представившийся Имэном, тоже недоволен Трампом. "У меня есть пара пожеланий к тому, кто станет новым президентом. Black Lives Matter (движение "Жизнь чернокожих имеет значение" – ред.) – проблема между полицией Нью-Йорка и молодыми ребятами, которых убивают ни за что. Ведь ты можешь использовать электрошокер и положить его, а не стрелять в него 14 раз из пистолета! Нужно остановить насилие полиции и убрать оружие с улиц", - говорит афроамериканец.
По его словам, в Нью-Йорке у каждого есть оружие. "У нас не было столько насилия при прошлых президентах. А сейчас разговор ведут ружья", - поясняет он.
С каждым днем в городе появляется все больше витрин, заколоченных листами фанеры.
Видимо, владельцы бизнеса и власти города извлекли уроки из летних беспорядков, когда в ходе протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда, были разграблены магазины 5-й и 7-й авеню. Тогда под предлогом защиты прав чернокожих молодые люди били витрины и свободно выносили все, что им потребуется.
Сейчас больше всего фанерных щитов можно видеть на 5-й и 7-й авеню.
Территорию вокруг небоскреба Трамп Тауэр на 5-й авеню огородили двойным рядом железного забора. У входа стоят сотрудники полиции с автоматическим оружием и в шлемах. По некоторым улицам перекрыто автомобильное движение.
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