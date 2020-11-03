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Президент Литвы призвал не допустить БелАЭС на рынок Евросоюза
Президент Литвы призвал не допустить БелАЭС на рынок Евросоюза
Литовский президент Гитанас Науседа призвал в своем аккаунте в Facebook не допустить электроэнергию, вырабатываемую Белорусской АЭС, на рынки Литвы и Евросоюза. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T18:07
2020-11-03T23:49
гитанас науседа
белорусская аэс
евросоюз
латвия
белоруссия
энергетика
в мире
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ВИЛЬНЮС, 3 ноя — РИА Новости. Литовский президент Гитанас Науседа призвал в своем аккаунте в Facebook не допустить электроэнергию, вырабатываемую Белорусской АЭС, на рынки Литвы и Евросоюза.Во вторник пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии сообщила о начале работы Белорусской АЭС: ее первый энергоблок был включен в объединенную энергосистему республики. Согласно действующему в Литве закону о защите от небезопасных атомных электростанций, литовский системный оператор Litgrid во вторник приостановил торговлю электроэнергией с Белоруссией по литовским и белорусским линиям электропередачи.Литовский президент заявил, что "в Белоруссии не услышали призыва не подвергать опасности жителей Евросоюза и приостановить пуск Островецкой АЭС (БелАЭС строится рядом с городом Островец. — Прим. ред.)". "Призываю всех работать вместе, чтобы небезопасная электроэнергия, вырабатываемая атомными электростанциями в третьих странах, не поступала не только на рынок Литвы, но и на рынок ЕС", — написал президент на своей странице.Науседа призвал ускорить внедрение синхронизации с континентальной Европой, после чего произойдет согласованное прекращение торговли электроэнергией Прибалтики с третьими странами.Электроэнергетические системы Литвы, Латвии и Эстонии фактически будут отделены от Белоруссии и России в 2025 году после синхронизации с сетями континентальной Европы.Наиболее проблемным вопросом в отношениях Белоруссии и Литвы является тема строительства Белорусской АЭС. БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Минэнерго Белоруссии также принимает меры для введения в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС в 2021 году.Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.
https://ria.ru/20201029/belaes-1582045368.html
https://ria.ru/20200927/yod-1577849060.html
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гитанас науседа, белорусская аэс, евросоюз, латвия, белоруссия, энергетика, в мире

Президент Литвы призвал не допустить БелАЭС на рынок Евросоюза

18:07 03.11.2020 (обновлено: 23:49 03.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
ВИЛЬНЮС, 3 ноя — РИА Новости. Литовский президент Гитанас Науседа призвал в своем аккаунте в Facebook не допустить электроэнергию, вырабатываемую Белорусской АЭС, на рынки Литвы и Евросоюза.
Во вторник пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии сообщила о начале работы Белорусской АЭС: ее первый энергоблок был включен в объединенную энергосистему республики. Согласно действующему в Литве закону о защите от небезопасных атомных электростанций, литовский системный оператор Litgrid во вторник приостановил торговлю электроэнергией с Белоруссией по литовским и белорусским линиям электропередачи.
Литовский президент заявил, что "в Белоруссии не услышали призыва не подвергать опасности жителей Евросоюза и приостановить пуск Островецкой АЭС (БелАЭС строится рядом с городом Островец. — Прим. ред.)". "Призываю всех работать вместе, чтобы небезопасная электроэнергия, вырабатываемая атомными электростанциями в третьих странах, не поступала не только на рынок Литвы, но и на рынок ЕС", — написал президент на своей странице.
Науседа призвал ускорить внедрение синхронизации с континентальной Европой, после чего произойдет согласованное прекращение торговли электроэнергией Прибалтики с третьими странами.
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Наиболее проблемным вопросом в отношениях Белоруссии и Литвы является тема строительства Белорусской АЭС. БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Минэнерго Белоруссии также принимает меры для введения в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС в 2021 году.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.
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