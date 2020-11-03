Президент Литвы призвал не допустить БелАЭС на рынок Евросоюза
18:07 03.11.2020 (обновлено: 23:49 03.11.2020)
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
ВИЛЬНЮС, 3 ноя — РИА Новости. Литовский президент Гитанас Науседа призвал в своем аккаунте в Facebook не допустить электроэнергию, вырабатываемую Белорусской АЭС, на рынки Литвы и Евросоюза.
Во вторник пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии сообщила о начале работы Белорусской АЭС: ее первый энергоблок был включен в объединенную энергосистему республики. Согласно действующему в Литве закону о защите от небезопасных атомных электростанций, литовский системный оператор Litgrid во вторник приостановил торговлю электроэнергией с Белоруссией по литовским и белорусским линиям электропередачи.
Литовский президент заявил, что "в Белоруссии не услышали призыва не подвергать опасности жителей Евросоюза и приостановить пуск Островецкой АЭС (БелАЭС строится рядом с городом Островец. — Прим. ред.)". "Призываю всех работать вместе, чтобы небезопасная электроэнергия, вырабатываемая атомными электростанциями в третьих странах, не поступала не только на рынок Литвы, но и на рынок ЕС", — написал президент на своей странице.
Науседа призвал ускорить внедрение синхронизации с континентальной Европой, после чего произойдет согласованное прекращение торговли электроэнергией Прибалтики с третьими странами.
Наиболее проблемным вопросом в отношениях Белоруссии и Литвы является тема строительства Белорусской АЭС. БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Минэнерго Белоруссии также принимает меры для введения в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС в 2021 году.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.
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