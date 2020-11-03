https://ria.ru/20201103/belaes-1582881706.html

Президент Литвы призвал не допустить БелАЭС на рынок Евросоюза

Президент Литвы призвал не допустить БелАЭС на рынок Евросоюза

Литовский президент Гитанас Науседа призвал в своем аккаунте в Facebook не допустить электроэнергию, вырабатываемую Белорусской АЭС, на рынки Литвы и Евросоюза. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T18:07

2020-11-03T18:07

2020-11-03T23:49

гитанас науседа

белорусская аэс

евросоюз

латвия

белоруссия

энергетика

в мире

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ВИЛЬНЮС, 3 ноя — РИА Новости. Литовский президент Гитанас Науседа призвал в своем аккаунте в Facebook не допустить электроэнергию, вырабатываемую Белорусской АЭС, на рынки Литвы и Евросоюза.Во вторник пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии сообщила о начале работы Белорусской АЭС: ее первый энергоблок был включен в объединенную энергосистему республики. Согласно действующему в Литве закону о защите от небезопасных атомных электростанций, литовский системный оператор Litgrid во вторник приостановил торговлю электроэнергией с Белоруссией по литовским и белорусским линиям электропередачи.Литовский президент заявил, что "в Белоруссии не услышали призыва не подвергать опасности жителей Евросоюза и приостановить пуск Островецкой АЭС (БелАЭС строится рядом с городом Островец. — Прим. ред.)". "Призываю всех работать вместе, чтобы небезопасная электроэнергия, вырабатываемая атомными электростанциями в третьих странах, не поступала не только на рынок Литвы, но и на рынок ЕС", — написал президент на своей странице.Науседа призвал ускорить внедрение синхронизации с континентальной Европой, после чего произойдет согласованное прекращение торговли электроэнергией Прибалтики с третьими странами.Электроэнергетические системы Литвы, Латвии и Эстонии фактически будут отделены от Белоруссии и России в 2025 году после синхронизации с сетями континентальной Европы.Наиболее проблемным вопросом в отношениях Белоруссии и Литвы является тема строительства Белорусской АЭС. БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Минэнерго Белоруссии также принимает меры для введения в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС в 2021 году.Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

https://ria.ru/20201029/belaes-1582045368.html

https://ria.ru/20200927/yod-1577849060.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гитанас науседа, белорусская аэс, евросоюз, латвия, белоруссия, энергетика, в мире