https://ria.ru/20201103/belaes-1582862378.html

Министр энергетики Литвы назвал БелАЭС угрозой национальной безопасности

Министр энергетики Литвы назвал БелАЭС угрозой национальной безопасности

Глава литовского минэнерго Жигимантас Вайчюнас, комментируя начало эксплуатации Белорусской АЭС, заявил, что эта станция является угрозой национальной... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:37

2020-11-03T16:37

2020-11-03T16:37

белорусская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

эстония

латвия

белоруссия

литва

атомстройэкспорт

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150133/58/1501335885_0:424:1933:1512_1400x0_80_0_0_15609239eb90ad9ba50f96b658175a1a.jpg

ВИЛЬНЮС, 3 ноя - РИА Новости. Глава литовского минэнерго Жигимантас Вайчюнас, комментируя начало эксплуатации Белорусской АЭС, заявил, что эта станция является угрозой национальной безопасности Литвы.Во вторник пресс-служба министерства энергетики Белоруссии сообщила о начале работы Белорусской АЭС: ее первый энергоблок был включен в объединенную энергосистему республики.По словам Вайчюнаса, после того, как было зарегистрировано начало производства электроэнергии на АЭС, литовский оператор системы передачи заблокировал доступ на рынок страны по литовско-белорусским линиям электропередач, чтобы не допустить использование литовской электроэнергетической инфраструктуры для нужд Белорусской АЭС.Министр утверждает, что эти национальные меры могут гарантировать то, что электроэнергия с Белорусской АЭС не будет продаваться на рынке Литвы, "но не менее важны решения, достигнутые на региональном уровне, которые предотвращают попадание электроэнергии островецкой АЭС (БелАЭС строится рядом с городом Островец - ред.) на рынок электроэнергии Прибалтики". "Позиция Литвы в отношении Островецкой АЭС, которая является геополитическим проектом России на земле Белоруссии, последовательна, неизменна и закреплена законодательно - это угроза нашей национальной безопасности и нашим гражданам", - сказал Вайчюнас.Электроэнергетические системы Литвы, Латвии и Эстонии фактически будут отделены от Белоруссии и России в 2025 году после синхронизации с сетями континентальной Европы.Наиболее проблемным вопросом в отношениях Белоруссии и Литвы является тема строительства Белорусской АЭС. БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Физический пуск блока №1 планируется в первом квартале 2020 года, Минэнерго Белоруссии также принимает меры для введения в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС в 2021 году.Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

https://ria.ru/20201101/latviya-1582536020.html

https://ria.ru/20201029/belaes-1582045368.html

эстония

латвия

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", эстония, латвия, белоруссия, литва, атомстройэкспорт, в мире