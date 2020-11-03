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Итан Хоук с дочерью снимутся в комедии о битломании на Аляске
Итан Хоук с дочерью снимутся в комедии о битломании на Аляске
Итан Хоук и его дочь Майя впервые снимутся вместе в романтической комедии "Revolver", сообщает Variety. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T06:32
2020-11-03T06:32
культура
кино и сериалы
новости культуры
итан хоук
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Итан Хоук и его дочь Майя впервые снимутся вместе в романтической комедии "Revolver", сообщает Variety. Майя сыграет главную героиню – подростка Джейн из города Анкоридж на Аляске. А Итан Хоук – ее отца. История развивается вокруг аварийной посадки в Анкоридже направлявшегося в Японию самолета c группой Beatles на борту (такая ситуация действительно произошла в 1966 году). Местные битломаны (и Джейн в их числе) невероятно счастливы. Она давно влюблена в Джорджа Харрисона и мечтает, чтобы он стал ее первым мужчиной.Режиссер картины Эндрю Стэнтон, автор сценария Кейт Трефри ("Очень странные дела"). Майя Хоук недавно снялась в фильме "Мейнстрим" Джиа Копполы о видеоблогерах, премьера которого состоялась на кинофестивале в Венеции. Также ее можно увидеть в третьем сезоне "Очень странных дел". Итан Хоук сыграл главную роль в фильме "Тесла" о великом ученом.
https://ria.ru/20200711/1574189138.html
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кино и сериалы, новости культуры, итан хоук

Итан Хоук с дочерью снимутся в комедии о битломании на Аляске

06:32 03.11.2020
 
© AFP 2020 / Jean-Baptiste Lacroix Итан Хоука с дочерью Майей
 Итан Хоука с дочерью Майей - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© AFP 2020 / Jean-Baptiste Lacroix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Итан Хоук и его дочь Майя впервые снимутся вместе в романтической комедии "Revolver", сообщает Variety.
Майя сыграет главную героиню – подростка Джейн из города Анкоридж на Аляске. А Итан Хоук – ее отца. История развивается вокруг аварийной посадки в Анкоридже направлявшегося в Японию самолета c группой Beatles на борту (такая ситуация действительно произошла в 1966 году). Местные битломаны (и Джейн в их числе) невероятно счастливы. Она давно влюблена в Джорджа Харрисона и мечтает, чтобы он стал ее первым мужчиной.
Режиссер картины Эндрю Стэнтон, автор сценария Кейт Трефри ("Очень странные дела").
Майя Хоук недавно снялась в фильме "Мейнстрим" Джиа Копполы о видеоблогерах, премьера которого состоялась на кинофестивале в Венеции. Также ее можно увидеть в третьем сезоне "Очень странных дел". Итан Хоук сыграл главную роль в фильме "Тесла" о великом ученом.
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