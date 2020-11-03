https://ria.ru/20201103/beatles-1582660810.html

Итан Хоук с дочерью снимутся в комедии о битломании на Аляске

Итан Хоук с дочерью снимутся в комедии о битломании на Аляске

Итан Хоук и его дочь Майя впервые снимутся вместе в романтической комедии "Revolver", сообщает Variety. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T06:32

2020-11-03T06:32

2020-11-03T06:32

культура

кино и сериалы

новости культуры

итан хоук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582649257_0:37:2047:1189_1400x0_80_0_0_abee6b14f1158b4dc6fdaca17f177d9f.jpg

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Итан Хоук и его дочь Майя впервые снимутся вместе в романтической комедии "Revolver", сообщает Variety. Майя сыграет главную героиню – подростка Джейн из города Анкоридж на Аляске. А Итан Хоук – ее отца. История развивается вокруг аварийной посадки в Анкоридже направлявшегося в Японию самолета c группой Beatles на борту (такая ситуация действительно произошла в 1966 году). Местные битломаны (и Джейн в их числе) невероятно счастливы. Она давно влюблена в Джорджа Харрисона и мечтает, чтобы он стал ее первым мужчиной.Режиссер картины Эндрю Стэнтон, автор сценария Кейт Трефри ("Очень странные дела"). Майя Хоук недавно снялась в фильме "Мейнстрим" Джиа Копполы о видеоблогерах, премьера которого состоялась на кинофестивале в Венеции. Также ее можно увидеть в третьем сезоне "Очень странных дел". Итан Хоук сыграл главную роль в фильме "Тесла" о великом ученом.

https://ria.ru/20200711/1574189138.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, итан хоук