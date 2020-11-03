https://ria.ru/20201103/bayden-1582780478.html

Байден выиграл голосование на первом открывшемся участке в США

Байден выиграл голосование на первом открывшемся участке в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл голосование на первом открывшемся участке в США. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T10:41

2020-11-03T10:41

2020-11-03T11:37

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

нью-гэмпшир

сша

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл голосование на первом открывшемся участке в США.С 1960 года голосование на выборах начинается в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, оно открывается сразу после полуночи (8:00 мск) в отеле The Balsams.Поскольку в населенном пункте проживают всего пять человек, итоги подводятся сразу и оглашают в прямом эфире в Facebook. В этом году все голоса были отданы за Байдена.В другом населенном пункте Нью Гэмпшира, Милсфилде, 16 жителей поддержали действующего президента Дональда Трампа, пять — Байдена.Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

https://ria.ru/20201103/vybory-1582754142.html

нью-гэмпшир

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, нью-гэмпшир, сша, в мире