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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/bayden-1582780478.html
Байден выиграл голосование на первом открывшемся участке в США
Байден выиграл голосование на первом открывшемся участке в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл голосование на первом открывшемся участке в США. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:41
2020-11-03T11:37
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
нью-гэмпшир
сша
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл голосование на первом открывшемся участке в США.С 1960 года голосование на выборах начинается в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, оно открывается сразу после полуночи (8:00 мск) в отеле The Balsams.Поскольку в населенном пункте проживают всего пять человек, итоги подводятся сразу и оглашают в прямом эфире в Facebook. В этом году все голоса были отданы за Байдена.В другом населенном пункте Нью Гэмпшира, Милсфилде, 16 жителей поддержали действующего президента Дональда Трампа, пять — Байдена.Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
https://ria.ru/20201103/vybory-1582754142.html
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дональд трамп, джо байден, нью-гэмпшир, сша, в мире

Байден выиграл голосование на первом открывшемся участке в США

10:41 03.11.2020 (обновлено: 11:37 03.11.2020)
 
© REUTERS / Ashley L. ContiГолосование на президентских выборах в США в отеле Balsams в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир
Голосование на президентских выборах в США в отеле Balsams в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Ashley L. Conti
Голосование на президентских выборах в США в отеле Balsams в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл голосование на первом открывшемся участке в США.
С 1960 года голосование на выборах начинается в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, оно открывается сразу после полуночи (8:00 мск) в отеле The Balsams.
Поскольку в населенном пункте проживают всего пять человек, итоги подводятся сразу и оглашают в прямом эфире в Facebook. В этом году все голоса были отданы за Байдена.
© REUTERS / Ashley L. ContiРезультаты голосования на президентских выборах в США в отеле Balsams в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир
Результаты голосования на президентских выборах в США в отеле Balsams в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Ashley L. Conti
Результаты голосования на президентских выборах в США в отеле Balsams в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир
В другом населенном пункте Нью Гэмпшира, Милсфилде, 16 жителей поддержали действующего президента Дональда Трампа, пять — Байдена.
Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Опа-Локке, Флорида, США, 2 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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