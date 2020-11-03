Байден выиграл голосование на первом открывшемся участке в США
10:41 03.11.2020 (обновлено: 11:37 03.11.2020)
© REUTERS / Ashley L. ContiГолосование на президентских выборах в США в отеле Balsams в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир
Голосование на президентских выборах в США в отеле Balsams в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл голосование на первом открывшемся участке в США.
С 1960 года голосование на выборах начинается в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, оно открывается сразу после полуночи (8:00 мск) в отеле The Balsams.
Поскольку в населенном пункте проживают всего пять человек, итоги подводятся сразу и оглашают в прямом эфире в Facebook. В этом году все голоса были отданы за Байдена.
© REUTERS / Ashley L. ContiРезультаты голосования на президентских выборах в США в отеле Balsams в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир
Результаты голосования на президентских выборах в США в отеле Balsams в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир
В другом населенном пункте Нью Гэмпшира, Милсфилде, 16 жителей поддержали действующего президента Дональда Трампа, пять — Байдена.
Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.