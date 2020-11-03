https://ria.ru/20201103/banket-1582906897.html

Ярославский губернатор отменил новогодний банкет из-за COVID-19

Ярославский губернатор отменил новогодний банкет из-за COVID-19

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отменил новогодний банкет с участием сотрудников правительства региона из-за ситуации с COVID-19, сообщило... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T20:36

2020-11-03T20:36

2020-11-03T20:36

ярославская область

дмитрий миронов

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отменил новогодний банкет с участием сотрудников правительства региона из-за ситуации с COVID-19, сообщило правительство региона.Второго ноября департамент госзаказа Ярославской области опубликовал два тендера на общую сумму в 3 миллиона рублей на "оказание услуг по организации питания в рамках проведения общественно-значимого мероприятия правительства Ярославской области". Один тендер предполагает организацию фуршета для 1,5 тысячи человек максимум, банкета для 250 человек максимум и формирование подарочных (продуктовых) наборов общим количеством не более 50 штук. В рамках второго тендера исполнителю предстоит, в частности, оформить праздничный зал и подготовить все для проведения праздника на 2 тысячи гостей. Мероприятие должно пройти до 31 декабря. При этом в документации отмечается, что мероприятие должно соответствовать всем санитарным нормам, установленным из-за COVID-19.На тендеры обратили внимание ряд СМИ, отметив, что из-за ситуации с COVID-19 в кафе и ресторанах области запрещено проведение застолий с участием более 10 человек."Поручил отказаться от проведения новогоднего банкета. Такое решение продиктовано, в первую очередь, ухудшением эпидемиологической обстановки, необходимостью строго соблюдать в полном объеме все рекомендации и указания Роспотребнадзора", — цитирует Миронова пресс-служба правительства региона."Также в период распространения новой коронавирусной инфекции правительство целенаправленно сокращает расходы на свое содержание и направляет средства на борьбу с заболеванием", — подчеркнул губернатор.Представитель правительства региона уточнил журналистам, что тендеры в ближайшее время будут отменены.В минувшие сутки в регионе выявлен 131 новый заболевший коронавирусом. Общее число заболевших составило 11 808 человек. С начала пандемии скончались 65 человек.

https://ria.ru/20201030/vrachi-1582239963.html

ярославская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, ярославская область